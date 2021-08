Il Volo, Ignazio Boschetto fidanzato con una bomba sexy: ecco la (famosa) 25enne

Componente de Il Volo Ignazio Boschetto gode della popolarità internazionale conquistata dal suo ruolo di cantante, tenore insieme ai suoi compagni Pietro Barone, Gianluca Ginoble da qualche anno è leader della scena dei più importanti palchi del mondo. Un impegno quello de Il Volo che spesso li ha costretti a mettere da parte la loro vita privata e guardare solo al futuro. Anche durante il lockdown i tre ragazzi si sono impegnati a tenere alta l’attenzione su di loro attivandosi attraverso i profili social a favore dei lavoratori dello spettacolo: molti i loro appelli al governo associati a quello d’altri artisti.

Il Volo, Ignazio Boschetto innamorato: le dediche social

In questi giorni Boschetto sta interessando la cronaca rosa, il cantante dopo aver smentito vari flirt tra cui quello con Roberta Morise ha rivelato sui social d’aver trovato un nuovo amore. Ignazio sembra essere fidanzato con un bellissima ragazza brasiliana, Ana Paula Guedes ballerina impegnata come insegnate nel noto programma Dança dos famosos versione brasiliana di Ballando con le stelle. Il tenore non solo ha pubblicato uno scatto della bellissima 25enne ma le anche augurato buona fortuna per l’inizio del suo lavoro. Ana sembra aver fatto tornare il sorriso a Ignazio, il cantante ha infatti perso il padre lo scorso Inverno qualche giorno prima della sua esibizione a Sanremo e in questi mesi nonostante i tanti impegni di lavoro non sono stati facili per lui.

Molte le dediche social che il componente del Il Volo ha fatto alla giovane ballerina che a quanto pare in Brasile è molto popolare tanto che il gossip locale l’ha resa immediatamente protagonista delle prime pagine. Per Boschetto sembra essere un amore vero e sincero e a quanto pare il giovane vuole coltivarlo nonostante il lavoro possa spesso portarlo lontano dalla bella ballerina. Ricordiamo che proprio a causa degli numerosi impegni di lavoro Pietro Barone ha detto addio a Valentina Allegri, figlia del noto allenatore perchè la possibilità di portare avanti una storia stabile sembrava essere remota.

Il Volo, Ignazio Boschetto tutti gli amori del tenore

Ignazio Boschetto è stato spesso protagonista del gossip, in questi anni gli sono stati affibbiati numerosi flirt quasi sempre smentiti e non confermati dal diretto interessato. Per molti anni legato a Alessandra Di Marzio sua storica fidanzata da cui si separò per ragioni non rivelate, Ignazio per molto tempo è rimasto single almeno ufficialmente.

La scorsa Estate il suo nome è stato legato a quello di Roberta Morise, storia smentita dal tenore immediatamente visto che la showgirl è fidanzata con l’imprenditore Giulio Fratini.