Beautiful, colpo di scena: un incredibile addio in vista prima della fine del 2021

La soap opera americana Beautiful regala da anni tantissime emozioni al fedele pubblico. Di recente sono andati via dei personaggi, ma è probabile che altri ancora diranno addio ai propri fan. Ecco a chi toccherà questa sorte.

Beautiful, l’addio di Sally e Zoe

In questi giorni gli italiani hanno assistito alla vicenda che ha avuto come protagonisti Sally, Flo e Wyatt. La stilista ha fatto credere a tutti di avere una malattia tale da provocare la morte e lo ha fatto solo per tenere accanto a sé lo Spencer. Il suo piano diabolico è stato scoperto da Flo, la quale è stata legata a un termosifone di un appartamento abbandonato per farla tacere sulla verità. Per fortuna è stata salvata da Wyatt. Sally è andata via da Los Angeles e lo stesso discorso vale anche per la modella Zoe. Quest’ultima era arrivata sull’altare con Thomas, il quale ha fatto un passo indietro cadendo nella trappola di Hope che si è presentata in abito bianco alla cerimonia. Oltre le due ragazze, ci saranno altri personaggi che lasceranno alla soap opera. Molti credono che il discorso riguardi Quinn, Carter e Shauna.

Le sorti di Quinn, Shauna e Carter

Quinn ha messo in difficoltà Brooke con Ridge per aver mostrato il video in cui si bacia con Bill. Ha deciso di mostrarlo durante la festa di fidanzamento con lo scopo di allontanare Ridge dalla rivale per farlo avvicinare all’amica Shauna. La Logan avrà la sua rivincita nel momento in cui verrà a conoscenza del rapporto clandestino che Quinn avrà con l’avvocato Carter. Eric allontanerà l’ormai ex moglie dalla Forrester creations mentre Carter potrà continuare il suo lavoro, ma un patto: non vedere Quinn. In realtà i due continueranno a vedersi e verranno scoperti in seguito a un passo falso compiuto da entrambi. Shauna è accanto a Ridge in questo momento di difficoltà, però i fan sanno bene che l’amore tra Brooke e lo stilista prevale sempre su ogni cosa. Di conseguenza la madre di Flo ha i giorni contati, dunque potrebbe fare le valigie e andare via. Per ora nulla di certo, ragion per cui non ci resta che attendere le puntate americane.

I nuovi arrivi nel cast

Tra le new entry avremo sicuramente a che fare con il dottor Finn, ovvero il nuovo compagno di vita di Steffy Forrester. I due bellissimi diventeranno genitori e lui scoprirà di avere come madre biologica Quinn. Steffy non sarà assolutamente entusiasta di questa notizia perché non è un buoni rapporti con la donna. Nel frattempo farà anche i conti con Brooke intenta più che mai ad avere il suo ruolo all’interno dell’azienda di famiglia. Approfitterà della sua assenza per via della maternità e Ridge si troverà di nuovo fra due fuochi.

