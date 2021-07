Beautiful, anticipazioni americane: Quinn si ribella ai Forrester, il pubblico impazzisce

Continua la guerra tra Quinn e Brooke nella soap opera più seguita del piccolo schermo: ecco i colpi di scena che ci attendono nelle prossime puntate di Beautiful.

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in ora in questo momento in America la protagonista è Quinn: la Fuller deve affrontare la fine del matrimonio con Eric.

Il capostipite della famiglia Forrester non riesce ad accettare il tradimento subito e ha quindi deciso di cacciare via la designer di gioielli: la donna è stata mandata via sia dalla Forrester Creations che da casa sua.

Beautiful, scontro finale tra Brooke e Quinn?

Carter riesce a salvare la linea di gioielli, promettendo ad Eric che non avrà più niente a che fare con Quinn: la Fuller potrà continuare a lavorare per l’azienda, ma manterrà le distanze. Nessuno è a conoscenza del fatto che tra lei e Carter l’amore sta continuando anche di nascosto. Nel momento in cui Quinn si ripresenta alla Forrester Creations ed è subito scontro con Brooke Logan.

La Logan ha una reazione molto rabbiosa e minaccia di chiamare la sicurezza per accompagnarla fuori dall’edificio. Dopo le accuse di Brooke, la designer di gioielli le fa notare che il suo pass funziona ancora e che non ha intenzione di andarsene prima di aver consegnato gli ultimi modelli di persona.

La donna chiede, poi, di poter parlare con Eric Forrester da sola, la Logan prova ad opporsi ma l’uomo le dice che è in grado di farcela da solo. Ebbene, Quinn dice di essere giunta in azienda non per scusarsi, ma per dirgli che accetterà qualunque soluzione di divorzio, confermando di non essere stata al suo fianco per soldi. Quinn lo accusa di essersi schierato sempre dalla parte di Brooke: secondo la Fuller lui l’ha sempre esclusa perché non ha mai amato il modo in cui si era opposta “alla sua preziosa Brooke”.

Faccia a faccia tra Quinn ed Eric: la confessione della Fuller

Quinn non si sentiva più protetta e accudita dal suo uomo e questo ha portato ad un lento spegnersi della passione che l’ha spinta tra le braccia di Carter. Così, la Fuller non ha più scudi, ammette di aver provato con tutte le sue forze ad essere una Forrester, ma ammette anche di non essere riuscita a diventarne la “regina”.

Quinn ha capito di essere molto orgogliosa della donna che è diventata: ora il suo unico scopo è quello di rimanere fedele a se stessa. Questo confronto ha scatenato i commenti del web: tutti si sono schierati dalla parte della Fuller, che da “cattiva” si è trasformata in un personaggio amatissimo. Resta da chiedersi cosa accadrà quando i Forrester scopriranno della relazione con Carter: secondo quanto rivelato dalle anticipazioni americane la situazione si metterà male per l’avvocato. Non è escluso che nei prossimi mesi il pubblico che si è tanto affezionato a questi personaggi dovrà dire addio a qualche protagonista.