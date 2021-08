Orietta Berti dove vive, la super villa della cantante

Orietta Berti è una delle cantanti più amate dagli italiani da tantissimi anni. Adesso sta cavalcando l’onda del successo con la canzone Mille con Fedez e Achille Lauro. Molti non sanno dove trascorre gran parte della sua quotidianità. Ecco alcune foto della sua fantastica dimora.

L’inarrestabile Orietta Berti

Orietta Berti è la colonna portante di quest’estate. Non ne sbaglia mai una e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento che si incastra perfettamente con le voci di attuali artisti. In questo caso stiamo parlando della marito di Chiara Ferragni e del cantante etichettato da tanti una sorta di poeta. Personalità così diverse, ma sono state in grado di trovare un punto di incontro. Il messaggio che si vuole lanciare è chiaro: bisogna affrontare un problema sempre con l’ottimismo tipico dell’estate. Sicuramente adesso Orietta Berti starà godendo del meritato riposo in qualche località turistica. Per quanto riguarda la sua quotidianità, invece, la trascorre in una bellissima casa.

Uno stile vintage e pezzi da collezione

Orietta Berti da anni è uno dei pilastri fondamentali della canzone italiana grazie ai suoi pezzi. Lei è un esempio per tutti coloro che credono ancora nell’amore, dal momento che è legatissima dal 1967 a Osvaldo Paterini. La coppia vive in un palazzo maestoso a Montecchio, un comune italiano della provincia di Terni in Umbria. La loro splendida dimora è arredata con uno stile vintage e retrò, non mancano tessuti damascati, tendaggi pregiati e stucchi dorati. Ci sono anche preziose ceramiche con motivi cinesi e statue di ceramica. Sugli scaffali sono presenti anche tantissimi libri, chiaro segno che la cantante si dedica alla lettura. I mobili del soggiorno sono in legno lucido con particolari dorati ed eleganti. Sui muri troviamo soprattutto tonalità neutre e non manca il rosso, probabilmente uno dei colori preferiti della donna.

Una sala ricevimenti che ricorda quella di Versailles

Essendo un amante della buona tavola, Orietta Berti prepara dei piatti buonissimi nella sua cucina. Si può notare quanto sia semplice, in quanto l’arredamento è caratterizzato da mobili in legno verde e piastrelle di ceramica bianche con dei piccoli disegni. Nel secondo salotto prevalgono mobili in stile Luigi XVI. Qui riceve gli ospiti, con i quali scatta delle foto che condivide sul profilo Instagram. Ci sono tanti quadri con cornici in oro e anche statuette in porcellana. Sui muri troviamo carta da parati rigata.

Curiosità interessanti

I fan di Orietta Berti sanno che oltre alla musica ha la passione per il collezionismo e per la cura della sua casa. Nel corso della sua carriera ha vinto quattro dischi d’oro, un disco di platino in due d’argento. Nel 2021 ha deciso di esibirsi nuovamente sul palco dell’Ariston dopo essersi assentata dal Festival di Sanremo per ben 29 anni.

