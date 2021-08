Mattino 5: Federica Panicucci sostituita? Si scatenano i rumors

Spuntano nuove ipotesi alla conduzione di Mattino 5, per la prossima edizione potrebbe non esserci Federica Panicucci, la quale sarebbe sostituita da Simona Branchetti, ecco le ultime indiscrezioni in tal senso.

Le ultime edizioni del programma

Dal 21 gennaio 2008, Mattino 5 è un appuntamento fisso di Canale 5 nell’orario diurno, dopo le prime due edizioni condotte dalla D’Urso, Federica Panicucci è diventata la conduttrice fissa del talk, affiancata da partner maschi, a partire da Brachino e Del Debbio, per poi passare alle edizioni recenti con Federico Novella e dal 2016 con Francesco Vecchi. Dopo 12 anni potrebbe però cambiare il volto femminile del programma.

Leggi anche: Federica Panicucci, quanto guadagna la conduttrice di Mattino Cinque

L’ultima edizione si è conclusa lo scorso 25 giugno, concedendo il testimone alla versione estiva da Morning News, alla cui conduzione abbiamo Simona Branchetti, proprio lei potrebbe continuare la striscia mattutina anche nel resto dell’anno, andando a condurre Mattino 5, ecco la situazione ad oggi.

Chi è Simona Branchetti

Nata a Meldola nel 1976, Simona Branchetti diventa giornalista nel 2005, da un paio di anni lavorava a Sky, per poi passare nel 2007 a Mediaset, in cui apparirà sempre più di frequente come conduttrice del TG 5, prima nella versione mattutina, poi anche quella di pranzo, fino alla conduzione di un programma tutto suo, come nel caso di Morning News. L’azienda sta valutando in questi giorni se affidargli Mattino 5, valutando quali siano i costi e benefici di tale operazione.

Leggi anche: Mattino 5, troupe aggredita: ecco la reazione di Federica Panicucci

Per quanto riguarda la situazione della Panicucci, è ormai una certezza da un punto di vista degli ascolti e dell’apprezzamento da parte del pubblico, ma dopo diversi anni potrebbe la diretta interessata cambiare aria, mentre dall’altra parte, la Branchetti rappresenterebbe una risorsa interna a Mediaset e dunque con notevoli risparmi da un punto di vista economico, sempre se la giornalista romagnola sarà in grado di portare Mattino 5 verso risultati affidabili. Nelle prossime settimane si conoscerà al meglio il destino futuro della trasmissione e chi lo andrà a condurre, Vecchi sembra nel frattempo destinato alla conferma del talk, in cui si occuperà principalmente di attualità e politica.