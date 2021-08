Amici 21, Arisa out: i motivi della sua esclusione

In questi giorni fa discutere l’esclusione da parte di Arisa nel programma Amici di Maria per la prossima edizione della trasmissione, vale a dire la numero 21, ecco quali sono i motivi di tale scelta.

La scelta di Arisa

Era nell’aria da tempo, ma la prossima stagione di Amici non vedrà tra i professori Arisa, la cantante lucana aveva nella passata edizione della fortunata trasmissione, fatto parte della squadra di canto, affiancando il veterano Rudy Zerbi e la conduttrice Anna Pettinelli, ma tale esperienza è durata pochi mesi, l’anno prossimo non la vedremo, sarà sostituita da Lorella Cuccarini, la quale lascia il gruppo di ballo, al suo posto sembra certa la presenza di Raimondo Todaro, mentre è questione di tempo sulle altre scelte, ma si va verso la conferma degli altri insegnanti.

In passato, Arisa, vincitrice di due Sanremo, uno nella sezione Giovani e poi tra i big, aveva fatto da giudice in un altro talent, vale a dire X Factor, per 3 stagioni, mentre nel 2020 si era aggiunta agli altri professori ad Amici, ma Rosalba Pippa, questo il vero nome della cantante, per motivi personali ha preferito non prolungare la sua esperienza nel programma Mediaset per motivi personali, ragion per cui non è stata confermata.

Il suo tardivo ripensamento

La cantante potentina non sembrava dunque certa di proseguire la sua avventura nel talent già nelle settimane scorse, anche se poi la diretta interessata pare ci abbia ripensato nei giorni successivi a tale scelta, ma a quel punto la decisione di chi produce e gestisce il programma avesse già deciso di ridisegnare la squadra di insegnanti di canto e ballo, precludendo qualsiasi strada ad Arisa, almeno per il prossimo anno.

Chissà se la rivedremo nei prossimi anni ad Amici, ma di certo nell’edizione numero 21 della trasmissione non sarà presente, l’inizio è previsto il prossimo 18 settembre, iniziando con la prima fase inziale, per poi attendere la stagione primaverile per quella dei serali.