Pomeriggio 5: il nuovo orario della trasmissione

La prossima edizione di Pomeriggio 5 subirà una variazione di orario e di durata, ecco le novità principali riguardante il programma condotto da Barbara D’Urso e cosa accadrà nei prossimi mesi.

I dubbi sul futuro di Pomeriggio 5

Da settrembre 2008 è diventato un appuntamento pomeridiano fisso nel palinsesto di Canale 5, anche se non sono mai mancate le polemiche nel corso degli anni. A parte il primo anno, dove era affiancata a Claudio Brachino, la padrona di casa è sempre stata Barbara D’Urso, la quale ha poi proposto la versione mattutina e quella domenicale della stessa trasmissione.

Proprio l’appuntamento del fine settimana, visti gli ascolti non molto alti, è stato deciso di chiuderlo per la prossima stagione, questa decisione aveva comportato voci secondo cui anche Pomeriggio 5 rischiava di essere interrotto o affidato ad un’altra conduttrice, si era parlato di Elisa Isoardi, ma alla fine la D’Urso verrà riconfermata, ma con dei cambiamenti netti rispetto al passato.

Le modifiche di programmazione

La rete ha infatti deciso di inserire la trasmissione a metà pomeriggio ma ad un orario ridotto, l’inizio sarà previsto infatti per le 17 e 30, terminando circa un’ora dopo, tra le soap ed il quiz di Gerry Scotti, una riduzione comportata dal diminuire la parte trash del programma, accentrando sull’informazione la traccia da seguire durante la messa in onda del talk show.

In pratica, le polemiche sorte per determinate ospitate non sono piaciute ai vertici Mediaset, ma l’azienda crede ancora nel programma, vista la sua conferma. Chissà se la D’Urso cambierà anche l’impostazione di Pomeriggio 5, adattandosi alla nuova linea editoriale. Queste le ultime indiscrezioni, da verificare nei prossimi giorni se vi saranno ulteriori dettagli, nel frattempo l’inizio del talk di Canale 5 è previsto per il mese di settembre, andrà in onda dal lunedì al venerdì per un totale circa di 200 puntate.