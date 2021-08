Gigi D’Alessio di nuovo papà: la reazione di Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio in Autunno diventerà padre per la quinta volta, il cantautore d’origini napoletane non esita a rendere nota la lieta novella che a quanto pare ha accolto con estremo entusiasmo. Dopo la fine della storia con Anna Tatangelo, un addio non facile da metabolizzare il cantante ha incontrato Denise Esposito una giovane ragazza di 26 anni più giovane di lui che a quanto pare lo renderà di nuovo genitore a 10 anni dalla nascita d’Andrea ha avuto dalla relazione con la cantante di Sora.

Gigi D’Alessio felice e innamorato della sua Denise

A rendere di dominio pubblico i retroscena inaspettati della vita privata di Gigi D’Alessio il magazine chi che ha anche rivelato alcuni dettagli del rapporto che lega il cantante alla giovane fidanzata. Lo scoop del magazine diretto d’Alfonso Signorini sta facendo molto parlare tale da rendere i due ex fidanzati protagonisti del gossip dell’Estate. Non solo d’Alessio ha un nuovo amore e presto sarà di nuovo papà ma anche Anna Tatangelo ha deciso d’uscire allo scoperto facendosi paparazzare in atteggiamenti intimi con Livio Cori, i due secondo i ben informati sono in vacanza insieme.

Chi ha anche rivelato che Anna Tatangelo non ha preso molto bene la notizia che il suo ex diventi genitore per la quinta volta. Secondo alcuni rumors la cantante è rimasta sorpresa del fatto che il partenopeo avesse interesse a crearsi una nuova famiglia in tempi così rapidi. Inoltre sembra che Anna sia stata l’ultima ad essere informata della lieta novella, cosa che l’ha infastidita notevolmente. Gigi in questi ultimi mesi si sarebbe trasferito a Napoli proprio per stare più vicino alla neo fidanzata, lasciando Roma si sarebbe allontanato dal figlio Andrea cosa che Anna non ha approvato pienamente.

Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio e Denise Esposito come sono i rapporti fra i tre

Gigi D’Alessio ha conosciuto Denise a Giugno dello scorso anno a Capri, un feeling nato quasi subito visto che a Natale ci sono state le presentazioni in famiglia poi il cantante si è traferito a vivere a Napoli vicino alla prima moglie Carmela con cui ha un ottimo rapporto ed è la madre dei primi tre figli e si è allontanato d’Anna Tatangelo. Secondo alcuni rumors la cantante di Sora e la neo fidanzata dell’artista non si sarebbero mai incontrate.

Il cantante e Denise sarebbero molto presi l’una dall’altro, gli amici sostengono che sono una coppia solida e innamorata soprattutto la giovane è molto felice del momento che sta vivendo: “Tra loro è vero amore, è una relazione molto solida. E Gigi è finalmente sereno accanto a lei” così ha scritto il magazine Chi.