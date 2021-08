Fiocco rosa a Temptation Island, Martina Sebastiani è diventata mamma

Ricordate Martina Sebastiani? L’ex protagonista di Temptation Island è diventata mamma di una bellissima bambina, la prima figlia avuta dal compagno.

Numerose sono le coppie che si sono messe alla prova in questi anni di Temptation Island, qualcuna è sopravvissuta alla tentazione, qualcuna è scoppiata.

Il programma è riuscito spesso nell’intento di far emergere tutti i problemi di una relazione e di dare ai componenti dell’ormai ex coppia la possibilità di essere felici con qualcun altro.

Temptation Island, la nuova vita di Martina Sebastiani

Questo è quanto accaduto a Martina Sebastiani: la donna partecipò a Temptation Island in coppia con il suo fidanzato di allora per cercare di capire se fosse davvero l’uomo giusto per lei. Il programma ha dato risposte molto forti per la vita di Martina, che ne è uscita completamente stravolta. Oggi l’ex protagonista della trasmissione ideata e prodotta da Maria De Filippi ha annunciato qualche tempo fa di essere in dolce attesa e oggi il suo sogno è diventato realtà.

Attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, la donna ha annunciato la nascita della figlia primogenita. Una grandissima gioia per la web influencer che vive una storia d’amore da circa due anni con una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE –>Temptation Island, Martina Sebastiani oggi: eccola dopo il ritocchino[FOTO]

“Sono Vittoria ma potete chiamarmi Vichy”, scrive Martina a corredo di alcuni scatti che ritraggono la piccola in ospedale, a poche ore dalla sua nascita. 3.450 kg di felicità e 51 cm di lunghezza per la nuova arrivata nella vita di mamma Martina, che è al settimo cielo. Mentre la Sebastiani scatta le foto, la piccola riposa beata nella sua culla, indossando un completino tenerissimo declinato nei colori del bianco e del rosa. Vittoria, la primogenita dell’ex protagonista di Temptation Island, è nata giovedì 5 agosto alle 10 del mattino.

Vittoria: è nata la primogenita di Martina Sebastiani

“Mamma e papà già mi amano alla follia”, scrive la Sebastiani confermando la sua emozione di fronte al miracolo della vita. Martina aveva deciso di mettersi alla prova a Temptation Island insieme a Gianpaolo Quarta: la loro relazione terminò davanti al falò di confronto finale, dopo che Martina si era avvicinata ad un tentatore del reality. A far vacillare le certezze sentimentali della donna fu Andrea Dal Corso, attualmente fidanzato con l’ex tronista Teresa Langella. I due continuarono a frequentarsi anche dopo la fine della trasmissione, ma l’intesa trovata nel resort non decollò nella vita reale. Poco tempo dopo Andrea sarebbe sceso dalle scale di Uomini e Donne per diventare un nuovo corteggiatore della donna che è diventata la sua compagna di vita.

LEGGI ANCHE –>Temptation Island, Alberto e Speranza la proposta, le nozze e su Nunzia...

Oltre a Martina Sebastiani anche altre ex protagoniste di Temptation Island sono diventate mamme o sono in procinto di diventarlo, come Alessandra De Angelis, Roberta Mercurio, Lara Zorzetto e Nunzia Sansone. Tutte hanno voluto condividere con i propri fan la gioia della gravidanza e della nascita. E tutte hanno ricevuto una pioggia di complimenti da parte del pubblico che le ha seguite fin dal loro esordio nel programma che mette alla prova l’amore.