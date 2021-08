Veronica Peparini: sui social l’insegnante di “Amici” sfoggia un fisico da urlo

Estate: tempo di vacanze, relax e… prova costume! Noi tutti, con l’arrivo della bella stagione, ci preoccupiamo per il momento in cui dovremo fare i conti con il bikini. Tuttavia, ci sono persone che, grazie anche al mestiere svolto, si allenano costantemente tutto l’anno, arrivando in perfetta forma al momento tanto temuto da noi comuni mortali! Veronica Peparini, ballerina e coreografa di grande successo, sfoggia un fisico mozzafiato.

La storia d’amore tra la coreografa Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller procede a gonfie vele e, proprio per questo, la coppia si sta godendo una vacanza all’insegna del relax.

Prova costume superata

Nonostante i venticinque anni di differenza, Veronica e Andreas vivono il loro amore in maniera serena e spensierata anche se, all’inizio, non sono di certo mancate remore e paure, specialmente da parte della donna. I due professionisti si sono conosciuti nel 2016 durante l’edizione del talent show Amici di Maria de Filippi: lei era la sua insegnante e lui l’allievo talentuoso. Veronica e Andreas hanno sempre affermato che, per tutta la durata dell’esperienza televisiva, tra i due c’è stato esclusivamente un rapporto lavorativo. Una volta terminato il percorso di Andreas nella scuola, le cose tra i due si sono evolute, si sono innamorati e, lontani da paparazzi e occhi indiscreti, oggi vivono serenamente il loro amore.

Quest’anno, la coppia ha deciso di trascorre le vacanze in giro per l’Italia, senza però farsi mancare qualche giornata di relax al mare. Ecco spuntare, dal profilo Instagram di Andreas, una foto in bikini della sua bella Veronica che, come sempre, appare in perfetta forma.

Carnagione colorata dall’abbronzatura, fisico asciutto e capelli biondissimi. Non c’è che dire, cara Veronica: prova costume superata con successo!

Non solo “Amici”

Veronica Peparini è apparsa sul piccolo schermo nelle case di tutti noi grazie alla partecipazione al talent show Amici, nel ruolo di insegnante di danza. La carriera di Veronica, per chi non lo sapesse, inizia ben prima del suo arrivo nella scuola di Maria De Filippi.

La Peparini inizia a studiare danza, insieme al fratello Giuliano, all’età di 11 anni. Dopo alcuni anni, diventata ormai una ballerina professionista, inizia a lavorare con artisti del calibro di Robbie Williams, Renato Zero, Ricky Martin, Kylie Minogue e molti altri. Dopo anni di esperienza sul palcoscenico, Veronica inizia a insegnare nella scuola del famoso ballerino Kledi Kadiu. Nel 2008 la carriera di Veronica Peparini subisce un’ulteriore evoluzione: diventa, infatti, coreografa per il creatore del Cirque du soleil, Franco Dragone. Oltre a essere insegnante e coreografa nella suola di Amici, Veronica ha curato le coreografie anche di altri programmi televisivi quali Miss Italia e Top of the Pops.

Nel 2015, Veronica Peparini vince il premio nella categoria “migliore coreografia” agli Oscar del Musical per lo spettacolo Romeo e Giulietta – ama e cambia il mondo, curato dalla regia di Giuliano Peparini.