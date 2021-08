Uomini e Donne Trono Over, sapete che fine ha fatto Aurora Tropea?

In questi anni di trono over a Uomini e Donne il pubblico ha visto passare diverse dame e cavalieri: perché non vediamo più Aurora Tropea nel programma?

Dopo tanti anni di Uomini e Donne qualche tempo fa Maria De Filippi ha deciso di dare una svolta al format, introducendo il trono over, che vede dame e cavalieri maturi conoscersi e confrontarsi a livello sentimentale.

Nel parterre femminile del programma è stata presente Aurora Tropea: la donna ha preso parte al celebre dating show del pomeriggio di Canale Cinque per circa tre anni e ora tutti si chiedono che fine abbia fatto.

Uomini e Donne: l’addio di Aurora Tropea al trono over

Prima di lasciare definitivamente lo studio televisivo di Uomini e Donne e, conseguenzialmente, rinunciare a presenziare ulteriormente in puntata, Aurora era stata al centro di diverse polemiche. La Tropea si era resa protagonista di diverse accese discussioni con Gianni Sperti e Tina Cipollari: i due opinionisti scelti da Maria De Filippi hanno più volte espresso i loro pensieri, anche molto forti, prendendo posizione contro alcune dame e alcuni cavalieri del trono over.

Aurora Tropea, nata in Toscana nel 1970, ha poi deciso di non sentirsi particolarmente adatta alla situazione e ha chiuso così la sua esperienza televisiva. Lontano dalle luci dei riflettori, la donna ha aperto una boutique a Roma, realizzando il suo più grande sogno, quello di lavorare nel mondo della moda. Durante la sua permanenza nel programma Aurora ha frequentato diversi cavalieri e approfondito la conoscenza con Jean Pierre, che ha avuto un avvicinamento a Gemma Galgani, Biagio di Maro, Germano Avolio, Stefano e Giancarlo. Con quest’ultimo sembrava si fosse creato un legame particolare, al punto che la dama si è dichiarata molto coinvolta.

Aurora Tropea furiosa: “Ho denunciato chi dovevo denunciare”

Attualmente non si hanno notizie sulla vita della donna fuori da Uomini e Donne, ma di certo il pubblico degli affezionati ricorda le discussioni nate in studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Aurora continua ad essere attiva sul sul profilo Instagram, sul quale condivide scatti che riguardano la sua quotidianità e, in particolare, la sua vita professionale.

Ma perché la donna ha deciso di abbandonare il programma? All’epoca dei fatti fu proprio Gianni ad accusare Aurora di aver stretto un accordo con il cavaliere Giancarlo a proposito della loro frequentazione e di aver quindi mentito alla redazione del programma. Questa scia di polemiche avrebbe indotto la Tropea a chiudere il capitolo Uomini e Donne. Ma la situazione non si è chiusa con la sua uscita di scena: Aurora ha dichiarato di aver fatto ricorso a vie legali per mettere un punto alla storia che l’ha vista coinvolta. “Ho denunciato chi dovevo denunciare. Non faccio nomi ma se l’è meritato perché non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio”, ha detto l’ex dama a proposito delle liti sorte nel programma di Maria De Filippi.