Uomini e Donne, proposta di matrimonio per l’ex tronista | Momento commovente

Sabrina Ghio condivide la sua immensa felicità di convolare a nozze con il suo fidanzato Carlo. Il video della proposta di matrimonio viene pubblicato su Instagram e i fan si uniscono a questo momento bellissimo ed emozionante, inviando commenti pieni di auguri e cuoricini.

Gli esordi ad Amici e poi Uomini e Donne

L’abbiamo vista per la prima volta quando era poco più di una ragazzina, nel 2004 ad Amici. Sabrina Ghio all’epoca partecipava al talent di Maria De Filippi, come ballerina. Non dovette faticare molto per conquistare il pubblico, che apprezzò subito il suo talento, ma soprattutto i suoi sorrisi e la sua solarità. Sabrina si aggiudicò il secondo posto di quell’edizione, un passo indietro dal vincitore Leon Cino.

Terminata l’esperienza televisiva Sabrina incominciò una carriera professionale diversa, diventando una social media manager, anche se come sanno i bene informati, la ritroviamo nel piccolo schermo nel 2017.

L’ ex ballerina di Amici arriva nel dating show di Canale 5 con un matrimonio alle spalle, naufragato precisamente nel 2014 e una bambina, la sua immensa felicita, Penelope. La ricerca dell’amore sotto i riflettori però si rivelerà un fallimento e Sabina decide così di concludere il suo percorso.

La proposta di matrimonio a Sabrina Ghio

Sappiamo tuttavia che la bellissima bionda ha trovato l’amore con la A maiuscola in Carlo, l’uomo che poche ore fa, le ha chiesto di sposarlo. Il momento è stato immortalato da un video pubblicato successivamente su Instagram.

“Come in una favola. È e sarà per sempre siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Moglie e marito, 3/08/2021 ” E’ la didascalia che accompagna il filmato, che la ritrae mentre riceve l’anello da parte di Carlo, inginocchiato.

Una bellissima sorpresa, che arriva proprio durante i festeggiamenti del suo compleanno. Sopra le note musicali di “Abbracciame”, Sabrina appare felicemente sorpresa e visibilmente emozionata, ancora di più quando viene raggiunta dalla piccola Penelope.

Ovviamente la risposta è Si e Sabrina indossa subito l’anello. Un momento speciale e decisamente romantico arrivato dopo un periodo difficile. Come sanno i suoi follower, Sabrina Ghio, lo scorso mese si è sottoposta ad un intervento chirurgico per un problema di salute. La donna ha dovuto fermare un inizio di tumore, scoperto dopo una biopsia.