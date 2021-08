Tu Si Que Vales, da Amici sbarca Giulia | La reazione di Belen | La talpa: “Ero nel pubblico e ho visto che…”

La vincitrice di Amici Giulia Stabile e Belen Rodriguez nemiche? E’ il rumour che sta tenendo banco in questi ultimi giorni, tra le pagine del gossip, dopo il via delle registrazioni delle puntate di Tu si que vales. Ma è proprio così?

Insieme a Tu si que vales

Ritrovare la frizzante ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 a Tu si que vales è senza dubbio una bella novità. Una novità che stuzzica la curiosità dei più appassionati, se si mescola all’assenza più giustificata della storica conduttrice del programma, ossia Belen Rodriguez, almeno nelle registrazioni delle prime puntate. Assenza giustificata semplicemente perchè la bellissima argentina, come sanno praticamente tutti, stava dando alla luce la sua secondogenita Luna Marì.

Sarà la casualità, sarà una mossa già programmata dagli autori, in vista dell’impegno improcrastinabile di Belu, fatto sta che la faccenda ha scatenato tra gli internauti, l’ipotesi di una possibile sostituzione della modella, per tutta la stagione. Ipotesi smentita inesorabilmente con il ritorno della stessa, tra l’altro neo mamma, pochi giorni dopo il parto. Tuttavia questo non è bastato a calmare gli animi: entrambe le protagoniste si sono ritrovate in studio con un ruolo piuttosto simile.

Giulia e Belen, non è come si crede

Pare che questa circostanza abbia scatenato l’idea che tra Belen Rodriguez e Giulia Stabile non scorra buon sangue. Belen Rodriguez secondo alcune voci, non l’avrebbe presa bene: ma è proprio così? A smentire i fantomatici scontri e gli improbabili sguardi nemici tra le due, ci hanno pensato gli stessi spettatori presenti alle registrazioni del programma. Sono stati alcuni di loro che, dopo aver assistito direttamente alle dinamiche reali tra le due, hanno voluto portare la propria testimonianza sul web.

La verità infatti è che le due ragazze si adorano! Giulia Stabile tra l’altro ha un ruolo ben preciso ed è quello di partecipare ad alcuni siparietti insieme ai concorrenti, con lo scopo di regalare al pubblico momenti di pura spensieratezza. Un post in particolare, da parte di una persona del pubblico è stato pubblicato sul profilo social della stessa Giulia. La didascalia è chiara:

“Voglio smer***e gli hater” esordisce la scritta. Poi specifica: “Belen abbracciava Lola anche durante la pausa, hanno mangiato anche qualcosa insieme, non credo proprio non la volesse vicino, anzi”

La testimonianza delle protagoniste

A cancellare tutti i punti interrogativi ci pensano le dirette interessate. Belen durante la pausa si immortala in un video assieme alla sorridente Giulia e dice: “Io sono con la mia piccolina che mi porterò a casa perchè sono follemente innamorata di lei.”

Insomma, ogni dubbio è fugato e nonostante non si sappia ancora quanto la ballerina di Amici sarà presente nel cast dei conduttori di Tu si que vales, sappiamo con certezza che alla fine, ha portato una ventata di freschezza, decisamente apprezzata da tutti.