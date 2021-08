Amici, qui solo una bimba: oggi una delle voci più esplosive

Tutti coloro i quali seguono con passione e costanza ogni edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, sicuramente hanno stilato una classifica dei loro concorrenti preferiti dal 2001 a oggi. Questa bambina rientra sicuramente tra i migliori talenti usciti dalla scuola di Maria.

Sorriso sbarazzino e lo sguardo di chi spera di raggiungere i propri sogni. La riconoscete? Posso darvi alcuni piccoli indizi: è stata la vincitrice della seconda edizione del talent e si è presentata come cantante, ma nel corso del programma ha dimostrato di essere un’artista a tutto tondo. Se ancora non avete capito di chi si tratta, continuate la lettura per scoprire chi è oggi questa bambina.

Giulia Ottonello: talento made in Italy

Sì, avete letto bene, è proprio lei: Giulia Ottonello. Il suo percorso inizia nel 2002 con la sua partecipazione alla seconda edizione di Amici. Giulia, entrata nella scuola presentandosi come cantante, ha superato tutte le sfide e gli esami che le hanno permesso non solo di arrivare in finale, ma anche di conquistare il primo posto. Nel corso del talent, Giulia ha dimostrato di avere una voce eccezionale, in grado di arrivare dritta al cuore delle persone. Il suo talento, però, non si limita solo alle doti canore: la Ottonello, infatti, è anche un’ottima attrice e una bravissima ballerina. Insomma, un talento a 360°.

Dopo la vittoria ad Amici, Giulia si è concentrata sulla sua carriera e sul suo talento. Inizialmente, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi famosi, tra i quali Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. La Ottonello, tuttavia, ha sempre saputo che la sua vita sarebbe stata all’insegna della musica e delle esibizioni dal vivo, per questo motivo ha deciso lasciare l’ambiente televisivo e dedicarsi ad altro.

A partire dal 2003, Giulia Ottonello conquista un successo dietro l’altro: partecipa ad alcune date del tour di Gigi D’Alessio; duetta con Gloria Gaynor e presenzia a diversi concerti in onore di artisti come Domenico Modugno e Fabrizio De André.

Leggi anche—>Irama la storia con l’ex del Grande Fratello: la verità, cos’è accaduto davvero

Leggi anche—>Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, arriva la promessa: il colpo di scena

La passione per il teatro

Come sicuramente alcuni ricorderanno, le prime edizioni di Amici erano strutturate in maniera diversa rispetto a oggi. Ogni ragazzo doveva affrontare prove inerenti tutte le materie insegnate all’interno della scuola: canto, danza e recitazione. Durante il suo percorso, Giulia ha sviluppato un amore a prima vista nei confronti del teatro, dimostrando di avere delle ottime capacità in ambito attoriale.

Alcuni anni dopo la vittoria del talent, nel 2004, Giulia inizia a esibirsi nei teatri insieme alla Compagnia della Rancia, con la quale porta in scena – in tutta Italia – musical di grande successo tra cui Cats; Frenkestein Junior e Cantando sotto la pioggia.