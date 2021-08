Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, arriva la promessa: il colpo di scena

Continuano i successi per Silvia Toffanin: la conduttrice ha da poco chiuso una stagione televisiva che l’ha vista molto impegnata con Verissimo e si prepara ad una nuova edizione ricca di colpi di scena.

Silvia Toffanin è indubbiamente uno dei volti più amati di Canale 5: la donna ha saputo costruirsi una carriera ricca di successi fin dal suo esordio, quando l’abbiamo conosciuta come letterina di Passaparola.

Nel tempo Silvia è cresciuta sia a livello personale che professionale, diventando una delle presentatrici di punta del palinsesto Mediaset e i bene informati sono pronti a scommettere su un sempre maggiore spazio riservato alla Toffanin.

Silvia Toffanin guadagna più spazio a Mediaset: rivoluzione a settembre

Già a partire da settembre le cose cambieranno: la sua trasmissione è stata premiata dagli ascolti del sabato e la rete ha deciso di puntare nuovamente sulla conduttrice raddoppiando gli appuntamenti. Dalla prossima stagione televisiva, infatti, Verissimo andrà in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio. Silvia prenderà il posto di Barbara D’Urso: l’appuntamento con Domenica Live è stato cancellato dai palinsesti. Nonostante la D’Urso avesse annunciato il ritorno a settembre la sua presenza sullo schermo è stata molto ridimensionata.

Pare non sia stato facile convincere la Toffanin a lanciarsi in questa nuova avventura: dietro la decisione ci sarebbe lo zampino del compagno nonché dirigente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. L’uomo al quale Silvia è legata nella vita privata le avrebbe fatto una promessa importante. A favore della conferma ha giocato anche il legame molto forte che la conduttrice conserva con il suo programma, un progetto in cui ha sempre creduto tantissimo.

Toffanin-Berlusconi: la promessa di nozze dietro alla proposta professionale

Negli anni la Toffanin ha rifiutato sistematicamente tutte le proposte televisive ricevute, come la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Celebrities, offertale da Maria De Filippi che ha sempre ammirato il suo modo di condurre le interviste: Silvia è sempre stata capace di condurre i suoi ospiti nel racconto con estremo garbo e mettendo tutti completamente a loro agio. Durante la presentazione tanto attesa dei nuovi palinsesti Mediaset Pier Silvio ha ammesso di aver fatto molta fatica per convincere la sua compagna a raddoppiare l’impegno televisivo.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo, Berlusconi sarebbe riuscito ad avere il sì della compagna solo dopo aver parlato di matrimonio rispetto al loro rapporto. La conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi sono in odore di nozze da tanto tempo: il loro amore che appare sempre più solido li lega dal 2002. Sono diventati genitori di due figli, ma non si sono ancora sposati. Più volte si è parlato della possibilità di una celebrazione, ma il grande passo non è ancora arrivato. A quanto dichiarato dal settimanale sarebbe stata proprio la promessa di un matrimonio a smuovere l’indecisa Silvia rispetto alla sua presenza nel weekend di Canale 5: il suo pubblico attende con ansia la ripresa a settembre con questa grande novità.