Irama la storia con l’ex del Grande Fratello: la verità, cos’è accaduto davvero

Oggi artista di talento dalla sensibilità mai nascosta Irama sta scalando le ht estive con alcuni dei suoi singoli tutti ballabili eppure l’ex allievo d’Amici è giunto alla popolarità e al successo grazie al suo talento come cantante e come autore di rilievo. L’avventura ad Amici gli ha permesso d’emergere e farsi notare e da quel momento Irama non si è mai fermato: dai palchi estivi a Sanremo ha raccontato la sua storia attraverso testi e canzoni che in poco tempo sono divenuti successi.

Martina Nasoni: “Irama? Gli ho solo raccontato la mia storia!”

Come personaggio Irama è spesso seguito dal gossip, la sua vita privata in più occasioni è stata sotto i riflettori anche se l’ex allievo d’Amici preferisce volare basso e parlare soprattutto della sua musica. Si è molto parlato del rapporto del cantante con l’ex gieffina Martina Nasoni, Irama scrisse una canzone poi presentata a Sanremo per raccontare la storia della giovane. Una ragazza dal cuore di latta riscosse un immediato successo e questo portò molti curiosi ad indagare sulle origini del testo. Martina poi divenne popolare grazie alla partecipazione al Grande Fratello e il gossip sui due si allertò immediatamente. In realtà tra Martina e Irama non c’è mai stato niente di compromettente, a rivelarlo la stessa ex gieffina in un’intervista dove spiegò in che occasione aveva conosciuto il cantante:

“Ci siamo conosciuti in Puglia gli ho raccontato la mia storia e ad un certo punto viene la e mi dice che aveva scritto questa canzone. Li per lì ero un attimo affascinata dalla canzone, mi piaceva il ritornello. Così è nata la canzone “una ragazza dal cuore di latta”. Martina ha sempre parlato molto bene d’Irama ma anche negato che fra loro sia successo qualcosa, è stata una conoscenza breve ma che ha portato fortuna ad entrambi. Martina ha anche raccontato che l’incontro in Puglia con Irama è stato gradevole: hanno trascorso una serata a divertirsi e cantare e poi la Nasoni gli ha raccontato la sua particolare storia che ha immediatamente ispirato artisticamente l’ex allievo d’Amici.

Irama e Martina Nasoni un amicizia intensa e breve

Martina Nasoni ha sempre riferito quanto sia stato importante l’incontro con Irama, è stato casuale ma hanno avuto un immediato feeling tanto che l’ex gieffina si è sentita subito a suo agio con il cantante e non ha esitato a raccontargli la sua storia. Cantautore sensibile Irama si è fatto coinvolgere e ha avuto un immediata ispirazione e questo per Martina è stato una manifestazione d’affetto:

“Vedevo che Irama era interessato, mi faceva domande, e io gli rispondevo con naturalezza… Lui è un ragazzo profondo, sensibile, ma non c’è stato nulla di più di un’amicizia”. Nonostante i tanti rumors sembra che i due dopo la Puglia non si siano più rivisti.