Don Matteo che fine ha fatto la Capitana? Ecco Maria Chiara Giannetta nuovo look

Volto di Don Matteo delle ultime stagioni della fiction Maria Chiara Giannetta è ormai un’attrice consolidata, il ruolo della Capitana le ha dato la possibilità di dimostrare il suo talento e il pubblico ha subito manifestato un interesse nei suoi confronti. Attualmente sul set della prossima stagione di Don Matteo che com’è noto subirà degli importanti cambiamenti strutturali Maria è una ragazza semplice, ironica e molto divertente perfettamente integrata nel casta dell’amata serie. Molto seguita anche sui social Maria Chiara Giannetta condivide spesso momenti della sua quotidianità e anche del suo lavoro in cui si impegna molto ogni giorno.

Maria Chiara Giannetta new look: fans entusiasti!

Sguardo innocente, sorriso a tratti contagioso il ruolo di Capitana ha spesso nascosto la spontaneità dell’attrice che è percepibile ammirando gli scatti condivisi sul suo profilo Instagram. Ragazza molto bella la Giannetta nelle settimane scorse si è mostrata con un nuovo look, l’attrice ha infatti scelto di dare un taglio netto ai suoi capelli e ha realizzati un caschetto appena sopra le spalle lasciando la chioma mossa e spettinata. Colore castano ambrato il new look ha dato all’attrice un allure nuova e originale, abbandonare i capelli lunghi ha sicuramente giovato alla Capitana e i commenti dei followers confermano che la scelta è stata più che azzeccata.

“Sei un raggio di sole che illumina le nostre giornate e riempie i nostri cuori. Sei una meraviglia“, ha commentato un fan. E ancora: “Devi spiegarmi come fai ad essere così bella”, “Brilli più del sole”, “Io confermo e sottoscrivo che sei una Dea“. Questi solo alcuni degli apprezzamenti ricevuti dall’attrice di Don Matteo che non ha mai dichiarato di sentirsi una sex symbol ma che è apprezzata soprattutto per la sua semplicità e spontaneità che la contraddistingue anche nel ruolo apparentemente serio di capitano dei Carabinieri.

Maria Chiara Giannetta vita privata top secret

Il ruolo di Capitana in Don Matteo le ha dato una popolarità non indifferente e questo ha acceso i riflettori anche sulla sua vita privata oggi ancora top secret. Maria Chiara Giannetta non ama parlare della sua privacy e soprattutto di lei non si conosce molto anche se secondo alcuni rumors dopo aver avuto una relazione con un ragazzo di Foggia si sarebbe poi legata ad un compagno di recitazione di Roma.

Tutte illazioni mai confermate che non hanno trovato nessun fondamento reale e che rendono l’attrice di Don Matteo per ora ufficialmente single. Maria Chiara Giannetta preferisce mantenere un basso profilo sentimentale, è concentrata soprattutto sul suo lavoro a cui sta dedicando tempo e tanto impegno e i successi dell’ultima stagione tv confermano che la sua carriera è in ascesa.