Maria De Filippi confessione su Sabrina Ferilli: “Lei mi ha …”

Amicizia sincera e rapporto veramente speciale quello nato tra Sabrina Ferilli e Maria de Filippi, le due vip sono molto vicine sia nel privato dove condividono molte cose in comune pur essendo completamente diverse l’una dall’altra che nel lavoro. L’attrice da più stagioni dopo essere stata giudice in alcune edizioni del serale d’Amici presiede la giura popolare di Tu si que vales dove spesso battibecca con la conduttrice. In una recente intervista rilasciata al magazine Oggi Maria ha rivelato quanto è affezionata a Sabrina, la considera una persona vera è esattamente come si mostra al pubblico: ““Lei è vera, più vera non si può… Mi diverte davvero tanto… Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare solo dopo aver finito di girare il film di Pieraccioni…“.

Maria de Filippi e Sabrina Ferilli amicizia vera e sincera

Maria ha anche riferito che la loro amicizia è nata proprio per volontà di Sabrina che in un certo senso l’ha scelta, l’attrice ha infatti capito da subito di potersi fidare di Maria. Queen Mary ha anche riferito quanto le fa bene stare vicino alla Ferilli è una persona positiva e piena d’entusiasmo una vera e propria boccata d’aria: “Sabrina è una boccata di aria sana, mi fa divertire tanto.” Le parole di Sabrina su Maria de Filippi sono altrettanto sincere e vere, anche l’attrice sente d’aver creato in questi anni un rapporto basato sull’onestà e sa che aver trovato un’amica vera di questi tempi è già una ricchezza.

Tuttavia Sabrina Ferilli non può nascondere quanto Maria de Filippi sia a volta troppo dispettosa: “E’ un demonio, un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà” ha dichiarato l’attrice romana che accetta tutti gli scherzi di Maria molto spesso senza battere ciglio. La Ferilli tuttavia riconosce che Maria sa cosa le da fastidio veramente e non le farebbe mai qualcosa che la irrita particolarmente: “Lei mi conosce, sa quello che può farmi, se non fosse così io le vieterei quasi tutto”. La conduttrice di Uomini e Donne sente d’avere un feeling speciale con l’attrice tanto che una volta l’ha chiamata in piena notte solo per dirle che aveva visto il suo nuovo film e lo considerava un capolavoro.

Maria de Filippi, il rapporto con il figlio e l’amicizia con Sabrina Ferilli

Impegnata nelle registrazioni di Tu si que vales che andrà in onda subito dopo la fine dell’Estate Maria de Filippi ha rilasciato alcune interviste dove ha parlato della sua vita professionale, dei suoi successi in tv ma anche della vita privata. In particolare la conduttrice ha speso parole d’affetto nei confronti della sua amica storica Sabrina Ferilli, persona con cui negli ultimi anni ha trovato un’affinità particolare ma anche parlato del figlio che recentemente è tornato single:

“E’ tornato single. Come per molti ragazzi il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tutti gli equilibri” ha dichiarato Queen Mary temendo anche che il ragazzo tornasse a vivere con lei e Maurizio Costanzo: “Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio.”