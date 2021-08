Forum, i processi sono veri? | Arriva la verità: “Barbara Palombelli…”

Pioniere nel suo genere Forum è uno dei programmi più seguiti di Rete 4, in onda da tantissimi anni ha un pubblico consolidato e negli ultimi tempi è anche cresciuto. Format d’intrattenimento la sua messa in onda non ha mai subito battute d’arresto ed è considerato un programma di punta di Mediaset che ha sempre fatto molto affidamento sul contesto realizzato. Negli anni ha cambiato più volte conduzione e ha subito anche dei cambiamenti coerenti con le dinamiche tv del tempo ed oggi è capitanato con maestria e professionalità da Barbara Palombelli volto di punta dell’informazione di Rete 4.

Forum verità o sola finzione? La risposta d’Alessandro Cecchi Paone

Concentrato su dispute legali d’ordine quotidiano, dibattiti che riguardano la vita sociale di tutti Forum è molto seguito e come tale in molti spesso si chiedono quanto c’è di vero nel programma: se i casi sono reali ma soprattutto se le sentenze hanno un effetto immediato e vincolante. Domande che periodicamente vengono posto in merito al programma e che ad oggi non hanno ancora trovato delle risposte chiare e certe. Per un breve periodo è stato sostenuto che le dispute fossero reali ma interpretate d’attori veri affermazioni che sono state smentite in seguito. A riportare l’attenzione sul caso Forum Alessandro Cecchi Paone che tramite una rubrica che gestisce sul magazine Nuovo Tv ha risposto ad un utente curioso di sapere quanto c’è di vero nel programma della Palombelli.

Cecchi Paone ha provato a fare chiarezza e ha spiegato cosa realmente succede a Forum: “Le sentenze sono valide come casi di scuola e Barbara Palombelli è brava a limitare gli eccessi”. Il giornalista ha poi precisato: “Si vede che lei segue Forum da poco tempo! Mi rivolge una domanda legittima, ma… vecchia di decenni”. Paone poi precisa che Forum è comunque un programma d’intrattenimento e come tale è studiato per far compagnia ai telespettatori che in questi anni hanno sempre manifestato un certo interesse nei confronti del format.

Alessandro Cecchi Paone: “E’ un programma d’intrattenimento anche se…”

Alessandro Cecchi Paone non esita a mostrare la sua stima a Barbara Palombelli e al suo modo professionale e eccellente di condurre Forum. La giornalista in questi anni ha saputo dimostrare di saper gestire un format consolidato come quello di Forum in alcuni casi anche criticato perchè creato ad arte.

Paone tuttavia insiste sul fatto che anche Forum fa intrattenimento e il suo fine è di fare compagnia ai telespettatori: “Mi sembra un programma di intrattenimento con momenti anche boccacceschi ben tollerati dalla conduttrice”. Il giornalista ha provato a soddisfare le curiosità del pubblico resta da capire solo se la sua risposta sia stata soddisfacente per eliminare dubbi e incertezze che d’anni aleggiano sul programma.