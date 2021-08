Da Temptation Island al Grande Fratello Vip: si aprono le porte della casa più spiata di Italia, chi è

Dopo mesi di chiusure e di lockdown a causa della pandemia, noi tutti stiamo trascorrendo queste vacanze estive cercando di riprenderci – in sicurezza – alcune delle libertà che ci erano tanto mancate. Per alcuni personaggi televisivi, tuttavia, si prospettano altri mesi durante i quali dovranno stare chiusi in casa. Ovviamente non in una casa qualsiasi: sto parlando della casa del Grande Fratello Vip.

Non sappiamo con esattezza chi varcherà la famosissima porta rossa nella prossima edizione del reality, ma posso anticiparvi che uno dei concorrenti è stato scelto dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Ecco di chi si tratta.

Tommaso Eletti entrerà nella casa

Durante l’ultima edizione di Temptation Island, uno dei concorrenti che non è certamente passato inosservato è il ventunenne Tommaso Eletti. Il ragazzo ha affrontato il breve viaggio nei sentimenti insieme alla fidanzata Valentina Nulli Augusti, di ben diciannove anni più grande di lui. Perché è stato breve il loro percorso all’interno del villaggio? Perché Valentina, dopo aver visto il flirt nato tra Tommaso e la single Giulia, ha deciso di chiedere il falò di confronto poco dopo l’inizio del reality. Situazione sicuramente molto paradossale dato che, fin dai video di presentazione, il ragazzo ha mostrato una gelosia quasi ossessiva nei confronti della sua fidanzata.

Secondo il portale Davide Maggio, sembrerebbe che il carattere particolare di Tommaso Eletti abbia stuzzicato la curiosità di Alfonso Signorini, il quale ha deciso di inserire i ragazzi tra i concorrenti della nuova edizione del GF Vip.

Chi ha seguito l’ultima edizione di Temptation Island, è sicuramente al corrente della situazione creatasi tra Tommaso e Valentina dopo la partecipazione al programma.

Valentina, dopo aver chiesto il falò di confronto anticipato, ha deciso di lasciare Tommaso e proseguire la sua vita da sola, cercando di riacquisire un po’ delle libertà che la storia con il ragazzo le aveva tolto. Un mese dopo aver lasciato l’Is Morus Relais, Filippo Bisciglia ha intervistato tutte le coppie per fare luce su ciò che è successo lontano dalle telecamere del programma. Durante l’intervista, Tommaso ha svelato di essere ancora innamorato di Valentina e che tenterà in tutti i modi riconquistarla. Terrà fede a questa promessa anche all’interno della casa del Grande Fratello, o si lascerà (di nuovo) andare a nuove conoscenze?

Il nuovo GF Vip sarà all’insegna del divertimento

Ne vedremo delle belle nel corso della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Oltre a Tommaso Eletti, che sicuramente si farà notare, un altro dei concorrenti che non passerà inosservato sarà il simpaticissimo Giucas Casella. A svelare questa indiscrezione è stato TvBlog.

L’illusionista, ormai esperto di reality, ha già partecipato a Il Ristorante e a L’isola dei famosi per ben due stagioni. In questa edizione del GF Vip sicuramente non mancheranno le risate e il divertimento. Per sapere cosa succederà, non ci resta che aspettare la messa in onda della prima puntata!