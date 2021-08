Belen e Cecilia oggi sono così, ma ve le ricordate biondissime? Ecco com’erano le sorelle Rodriguez

Quante volte noi donne, per dare una sferzata di novità ai nostri look, ci ispiriamo a ciò che vediamo in tv o sui social? A dettare tendenza in fatto di moda e hair style ci sono sicuramente loro, le sorelle Rodriguez.

Arrivate giovanissime dall’Argentina, Belén e Cecilia hanno subito conquistato il grande pubblico con la loro simpatia e autoironia (dote molto rara, al giorno d’oggi!). Ma siamo sicuri di ricordare tutti, ma proprio tutti i cambiamenti delle due showgirl? Continuando a leggere questo articolo vi renderete conto di aver dimenticato un “piccolo” dettaglio.

Belén e Cecilia come non le avete mai viste

Ah, i social! Quest’enorme portale web dal quale possono venir fuori, talvolta, ricordi che gli stessi protagonisti avevano dimenticato. Proprio in questi giorni, Cecilia ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram che mostra lei e sua sorella con un look molto diverso da quello che sfoggiano oggi.

Sì, avete visto bene! Le sorelle argentine più amate d’Italia, tempo fa, hanno deciso di tingere i loro capelli di un bel biondo acceso! La bellezza che le contraddistingue, del resto, è innegabile, a prescindere dal colore della loro chioma.

Negli anni, Cecilia e Belén hanno spesso deciso di cambiare il loro look, diventando così due icone di stile per la maggior parte di noi. Alcune estati fa, tra le ragazze ha spopolato la moda dello shatush, una particolare tecnica di schiaritura dei capelli. A lanciare quella tendenza fu proprio la maggiore delle sorelle Rodriguez, insieme anche alle famosissime beach waves.

Oggi, entrambe le sorelle sono tornate a un castano che si avvicina molto al loro colore naturale. Cecilia, la più giovane delle due, da qualche tempo ha optato di incorniciare il suo viso con la frangetta che, se possibile, mette ancor di più in risalto la sua bellezza.

L’amore tra sorelle

Belén e Cecilia hanno sempre parlato di quanto sia importante per loro il rapporto con la famiglia. Sui profili social delle showgirl, infatti, possiamo spesso vedere foto e video che le ritraggono insieme ai genitori, ai rispettivi compagni e al fratello Jeremias. Da quando sono nati i due figli di Belén, Santiago e la piccola Luna Marì, Cecilia trascorre ancora più tempo insieme alla sorella e ai suoi due adorati nipoti.

I Rodriguez non solo sono uniti nella vita privata, ma anche nel lavoro. Alcuni anni fa, Cecilia e Belén hanno lanciato insieme Me fui, un marchio di costumi da bagno interamente disegnati da loro. Ultimamente, dall’unione di tutti e tre i fratelli Rodriguez è nato Hinnominate, un brand di vestiti casual nato dal lavoro e dall’impegno dei tre ragazzi. Nonostante tutti i pettegolezzi nati su di loro, la famiglia Rodriguez è sicuramente un bellissimo esempio di unione e amore.