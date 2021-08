Alberto Angela, chi è e cosa fa il figlio Edoardo: splendido 20enne

Alberto Angela è uno dei conduttori più apprezzati e amati dell’intero stivale, ma avete mai visto il figlio Edoardo? Scopriamo chi è.

Figlio del noto divulgatore scientifico, Piero Angela, Alberto dopo aver concluso gli studi e aver affrontato un periodo di ricerca sul campo ha seguito le orme del padre diventando un conduttore di successo dedicandosi a programmi documentaristici e di approfondimento.

La famiglia di Alberto Angela

Nonostante si tratti di un volto parecchio noto per il pubblico italiano, Alberto preferisce tenere lontana la propria vita privata dai riflettori, infatti sono molto poche le informazioni al riguardo. Il conduttore è sposato con Monica Angela dal 1993, i due conducono una vita parecchio riservata ma stando alle indiscrezioni oltre ad avere un solido legame hanno anche diverse passioni in comune. La coppia ha tre figli: Riccardo nato nel 1998, Edoardo nato nel 1999 e Alessandro arrivato nel 2004.

Chi è Edoardo Angela

Proprio uno scatto del secondogenito Edoardo, non troppo tempo fa aveva suscitato grande interesse da parte del pubblico giovanile. In particolare nei mesi scorsi una foto del 22enne, malgrado il profilo privato, era circolata parecchio soprattutto tra i giovani che non hanno potuto fare a meno di sottolinearne la bellezza. Lo scatto in questione ha avuto parecchia risonanza tanto da arrivare anche in tendenza su Twitter.

Le parole di Alberto Angela sulla vicenda

Alberto Angela in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva commentato la vicenda dicendo: “Mi dispiace perché lui non è qualcuno che vuole esporsi, è una persona normale. Lì è il mondo che bussa alla porta, è un effetto collaterale dell’epoca in cui viviamo”. Inoltre ha anche aggiunto che Edoardo è stato costretto a eliminare tutte le immagini dai social network, insomma sembra che un po’ come i genitori anche il secondogenito voglia tenere ben lontana la propria vita dai riflettori del gossip.