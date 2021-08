Romina Power, dal suo letto sbuca lui: buongiorno speciale

Romina Power strappa un tenero sorriso a tutti i suoi follower attraverso una foto su Instagram. In un attimo l’immagine fa incetta di like: è irresistibile!

Inseparabili

E’ sempre con lei. Accompagna Romina Power nei suoi viaggi, le fa compagnia a casa e si fa riempire di coccole nel lettone. Parliamo di Daisy, la cagnetta che riempie il cuore dell’ex moglie di Albano, il suo supporto emotivo. Pochi giorni fa la cantante statunitense ha invaso di tenerezza la sua bacheca Instagram, con una foto che fa venire gli occhi a forma di cuore.

“Credo che il mondo abbia bisogno dell’amore che ci sanno dare gli animali – ha dichiarato Romina Power al corriere.it – e che spesso noi non sappiamo ricambiare in modo adeguato. Non è il mio caso: per Daisy ho parole così d’amore così profonde che le mie stesse figlie ne sono gelose”.

L’animale emozionale di Romina Power

Il buongiorno non può essere che pieno d’amore, se aprendo gli occhi, si vede subito un batuffoletto come Daisy nel lettone. Romina Power non ha perso tempo e ha subito immortalato il momento. “Buongiorno, Daisy” le uniche due parole a corredo dello scatto che immortala la testa della cagnolina, che sbuca da sotto le lenzuola. Non sono mancati i commenti dei follower tutti rivolti alla pelosetta, pieni d’affetto.

LEGGI ANCHE ———–>Romina Power, l’accorato appello della ex di Al Bano: “Prima che sia troppo tardi”

“Lei dorme e mangia con me. Non vado in palestra, ma faccio lunghe passeggiate insieme a lei. E se scelgo un ristorante vado in un posto dove Daisy è ben accolta”. Ha specificato Romina Power, che è in compagnia di Daisy da circa sette anni. E’ con lei che riesce a sconfiggere le sue paure e inquietudini. Anche in aereo. La stringe e la fa sentire subito bene, come ha dichiarato recentemente.

LEGGI ANCHE ———–>Romina Power primo piano da star: l’entusiasmo dei followers, senza parole

L’incontro tra Romina Power e Daisy è avvenuto su Facebook. La cagnetta si trovava negli Usa ed era una randagia, prima di finire in un canile. Fu la sorella di Romina a mostrarle la foto: fu amore a prima vista. Oggi Daisy è l’animale “terapeutico” della cantante e insieme, grazie ad un certificato rilasciato dal proprio medico, vanno praticamente ovunque, anche dove non si potrebbe. L’ Emotional Support Animal (ESA), è un foglio rilasciato negli Usa, una pratica che in Italia non è ancora riconosciuta, ma la Power spera che prenda piede presto anche qui da noi. E come darle torto?