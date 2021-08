Cecilia Rodriguez lascia Ignazio Moser (di nuovo) | Nel suo cuore un altro amore

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più seguite sui social: l’amore nato sotto l’occhio delle telecamere sta vivendo un momento sorprendente.

Si sono conosciuti come concorrenti del Grande Fratello Vip: Cecilia Rodriguez era legata da quattro anni a Francesco Monte quando è scattato l’amore con Ignazio Moser.

Una storia inizialmente osteggiata che ha incontrato solo in un secondo momento il favore del pubblico: oggi la storia tra i due è molto seguita da migliaia di follower che non perdono un movimento della coppia sui social.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la crisi: innamorati sui social

Negli ultimi giorni, però, pare che la sorella di Belen Rodriguez abbia deciso di lasciare il proprio compagno per dedicarsi ad un nuovo amore che la rende molto felice. Una notizia che potrebbe preoccupare i fan, memori ancora del momento difficile vissuto dalla coppia nell’estate del 2020. L’anno scorso, infatti, i seguaci di Cecilia e Ignazio hanno assistito a settimane di crisi e allontanamento tra i due innamorati.

Una volta recuperato il rapporto i due non hanno mai voluto chiarire le circostanze che li avevano spinti alla separazione, ma si sono mostrati sui social più uniti che mai, dimostrando di aver superato alla grande il brutto periodo vissuto. Di recente una foto ha fatto pensare che Cecilia Rodriguez abbia trovato un nuovo amore. Nell’immagine condivisa sui social la donna sembra essere totalmente rapita da un nuovo sentimento, al punto da decidere di trascurare per un po’ l’uomo per il quale ha scelto di chiudere la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Chi ha rapito il cuore della bella argentina? Naturalmente stiamo parlando della piccola Luna Mari, la secondogenita di Belen Rodriguez: la conduttrice è diventata mamma per la seconda volta dopo la nascita di Santiago, frutto dell’amore con l’ex marito Stefano De Martino. Luna Marì ha catturato l’attenzione di tutti e a pochi giorni dalla sua nascita gli zii Cecilia e Ignazio si sono precipitati nel luogo nel quale Belen ha scelto di trascorrere quest’estate per ammirare la bellezza della nuova arrivata in famiglia.

Cecilia zia folle d’amore: trascurato Ignazio

La secondogenita della conduttrice di Tu sì que vales è circondata dall’affetto di tutta la famiglia Rodriguez e dall’amore di mamma Belen e papà Antonino Spinalbese. Cecilia ha deciso di immortalare il momento in cui ha preso tra le braccia la piccola Luna, un’emozione grandissima che ha travolto la bella argentina: dopo il commovente incontro con Ignazio a L’Isola dei Famosi sono in molti a desiderare che anche la minore di casa Rodriguez coroni il sogno di diventare mamma.

Dal canto suo Ignazio ha condiviso una bellissima immagine della piccola, il modo migliore per mostrare a tutti la grande gioia provata, accompagnando la foto con queste parole che testimoniano quanto Cecilia sia presa da Luna Marì: “Sedotti e abbandonati… breve storia triste di un fidanzato e una cagnolina in cerca di nuova sistemazione. Benvenuta piccola Luna, sei una cosina magnifica”.