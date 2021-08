Uomini e Donne trono over, dall’amore travolgente alla disastrosa fine: “Ci siamo lasciati”

Fine della corsa insieme, per una nota coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci che mesi fa lasciarono uniti il dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo

Ci siamo trovati a Uomini e Donne

Sono andati via insieme dagli studi di Canale 5 dopo alcuni alti e bassi che attirarono l’attenzione del pubblico, ma evidentemente Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci, protagonisti del Trono Over, non sono fatti per stare assieme.

Il pubblico affezionato al programma, ricorderà le polemiche che investirono lui a causa del suo rapporto con Aurora Tropea. Alessandra dal canto suo, aspettò pazientemente che si calmassero le acque e che il Cellucci prendesse una decisione sulla loro conoscenza, non esitando a stuzzicarlo, scaturendo in lui, un pò di gelosia. Fatto sta che alla fine la coppia decise di lasciare insieme Uomini e Donne.

“Ho capito che Giancarlo aveva visto qualcosa di diverso in me e, alla fine, quando mi ha dato la rosa ho percepito che era arrivato il momento di lasciarmi andare. Ma anche lui, dopo la fine del suo matrimonio, aveva smesso di fidarsi delle donne, compresa me. Alla fine ci siamo trovati nonostante io più volte sia andata via, rinunciando a sentirlo anche per diversi giorni. Lui è arrivato a rincorrermi duro dagli studi. Devo dire che Giancarlo è sempre stato molto presente.” Aveva rivelato Alessandra, al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Sembrava fosse amore invece..

Tuttavia è la stessa Alessandra che in queste ore ha annunciato la separazione dall’ex cavaliere, attraverso una dichiarazione rilasciata al portale piùdonna.it e subito dopo rimbalzata su tutti i social.

“Non sento più Giancarlo da più di tre mesi, avendo fatto un percorso pubblico trovo giusto che si venga a conoscenza soprattutto per tutti coloro che ci hanno sostenuto ed hanno creduto in noi. Non ci siamo mai chiariti face to face ma solo telefonicamente e questa è la cosa che mi dispiace più. Ed è per questo motivo che non ho detto niente, le persone preferisco guardarle negli occhi. Io ci credevo e credevo in questo amore.”

Le parole pronunciate sall’ ex dama fanno pensare che tra i due siano rimaste in sospeso parecchie cose e che nonostante i due no si sentano più da tre mesi, ci sia, almeno da parte di lei, un desiderio di chiarimento. La coppia riuscirà a ritrovare il feeling e la serenità di un tempo o è destinata a rimanere separata per sempre?