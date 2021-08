“Reazione a catena”: il pianto inaspettato di Marco Liorni durante la puntata

Provare a rispondere alle domande dei game show, seduti comodamente sul divano di casa insieme alla propria famiglia, è uno dei passatempo che accomuna molti italiani. Certamente, uno dei quiz più amati e seguiti è Reazione a catena, in onda su Rai1 e condotto da Marco Liorni.

Durante la puntata di lunedì 2 agosto, qualcosa ha scosso il conduttore Marco Liorni tanto da farlo commuovere. Inizialmente, le telecamere non erano puntate su di lui, ma quando si è accorto di essere stato ripreso, Marco si scusa con tutto il pubblico e spiega il motivo delle sue lacrime. Ecco cosa ha scatenato la commozione di Marco Liorni.

Marco Liorni si commuove in puntata

Condurre un game show è certamente un’opportunità durante la quale il conduttore si mette in gioco, ma divertendosi. Talvolta, però, l’ilarità può anche lasciare il posto a dei sentimenti più intimi. Un gesto, una parola o una canzone spesso suscitano in noi dei ricordi o delle emozioni, e non sempre è possibile far finta di niente. Questa è proprio la situazione capitata a Marco Liorni, durante una delle ultime puntate andate in onda, del quiz televisivo da lui condotto: Reazione a catena.

Andiamo con ordine. Durante la puntata di lunedì 2 agosto, Marco Liorni è impegnato nel guidare i concorrenti di Reazione a catena verso le prove finali, per vedere chi sarà in grado di aggiudicarsi il montepremi. Arriva il turno delle Trottole, le quali indovinano la canzone misteriosa: Hey Jude dei Beatles. Come sempre, la regia fa ascoltare alcuni frammenti del brano. Questa volta, però, succede una cosa inaspettata. Quando le telecamere tornano sul conduttore, Marco Liorni, visibilmente commosso, afferma: “Scusate mi sto commuovendo. Ringrazio la nostra collaboratrice che trova questi video. Un brano stupendo scritto da Paul McCartney per il figlio di John Lennon“.

Dopo questo momento di estrema commozione Marco, da professionista quale è, prosegue la conduzione della puntata che, dopo tanto tempo, vede arrivare le Trottole in finale con un tesoretto di ben 131.000 euro. Le nuove campionesse, tuttavia, non riescono a indovinare l’ultima parola, rinunciando così (per il momento) al bottino accumulato.

Il percorso di Marco

Come tutti i professionisti, anche Marco Liorni ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo molto giovane. Il suo esordio in televisione avviene a Verissimo nel 1995, prima come inviato e poi come conduttore. Dopo alcuni programmi minori, Marco diventa il “Caronte” del Grande Fratello: dal 2000 al 2007 il conduttore si occupa di “traghettare” i concorrenti del reality fino all’ingresso della casa.

Due anni più tardi, nel 2009, Marco Liorni decide di lasciare Mediaset e diventare uno dei volti della Rai. La carriera di Marco è assolutamente in ascesa, tanto da prendere in mano le redini del programma La vita in diretta per ben quattro anni. A partire da giugno 2009, Liorni diventa il padrone di casa del quiz Reazione a catena.