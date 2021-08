Un Posto al Sole, anticipazioni di domani 5 agosto | La svolta per Michele

Domani andrà in onda una nuovissima puntata di Un Posto al Sole e come sempre i fan più appassionati faranno di tutto per non perderla. Ecco cosa succederà nell’episodio del 5 agosto della soap italiana più longeva di sempre

Marina tra Roberto e Fabrizio

Mentre la settimana si avvia per il weekend, domani giovedì 5 agosto ci sarà come sempre su Rai 3 una nuova puntata di Un Posto al Sole. Cosa succederà nella soap napoletana che va in onda dal 1996? I protagonisti che spiccheranno di più saranno Marina e Michele. Ecco i dettagli.

Innanzitutto proprio la dark lady partenopea si troverà a dover scegliere tra i due uomini importanti della sua vita. Tornata a Napoli per stare al fianco di Roberto che non se la sta passando affatto bene, si ritrova suo malgrado a trascurare suo marito Fabrizio. Quest’ultimo tra l’altro sta avendo anche lui alcuni problemi sul lavoro e come se non bastasse si è ritrovato improvvisamente a lavorare con la sua ex fidanzata Giorgia.

Il libro di Michele

A parte l’aria difficile che si respira intorno alla famiglia Palladini e i suoi ex componenti, un’atmosfera decisamente più serena avvolge invece Michele. Quest’ultimo infatti è stato raggiunto da una bellissima notizia: il suo libro sta per essere pubblicato. Il Salviani ci ha lavorato tanto e adesso il suo sogno sta per essere realizzato.

Ovviamente questa notizia cambierà molte cose per Michele, il quale continua a non vivere serenamente il suo rapporto con Silvia. Silvia dal canto suo, sta provando dei sentimenti per un’altra persona, la stessa con cui ha tradito suo marito. La pubblicazione del libro di Michele fungerà da “scossa” nel loro rapporto? I due si riavvicineranno o si perderanno per sempre? E’ quello che si chiederanno i telespettatori anche se rimane un punto interrogativo in più: Michele verrà a scoprire ciò che è accaduto tra Silvia e il cliente del Vulcano? L’ex speaker radiofonico a sua volta, continua a voler essere presente nella vita di Silvia, nonostante le vicissitudini dell’ultimo anno. E lei come risposta continua a mettere dei paletti. Cosa succederà a questa storica coppia di Un posto al sole?

Intanto Patrizio Giordano veste i panni di baby sitter per accudire Federico, il figlio di Clara, la sua nuova fidanzata. Come si troverà in questa sua nuova missione? Lo scopriremo presto.