Ecco com’è diventato oggi Claudio, figlio maggiore del cantante Gigi D’Alessio

Nel mondo dello spettacolo sono tanti i figli d’arte che decidono di seguire le orme dei genitori famosi. Alcuni di loro, invece, preferiscono prendere strade diverse e, per quanto possibile, restare al di fuori dal turbinio mediatico. Tutti conosciamo il simpaticissimo cantante made in Napoli Gigi D’Alessio, ma cosa sappiamo dei suo figli?

Come i più esperti di gossip certamente sapranno, molto si è parlato della vita privata di Gigi: dal 1986 al 2006 è stato sposato con Carmela Barbato, mentre per più di dieci anni (tra alti e bassi), a partire dal 2006, il cantante è stato legato alla collega Anna Tatangelo. Durante il primo matrimonio, Gigi D’Alessio è diventato papà di Claudio, Ilaria e Luca. Successivamente, nel 2010, Anna e Gigi diventano genitori del piccolo Andrea. Oggi vi parlerò del primogenito Claudio, il quale ha deciso di seguire una strada completamente diversa da quella del papà.

Chi è Claudio D’Alessio?

Dal matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, nel 1986 è nato Claudio. Subito dopo il diploma, il primogenito del cantante ha deciso che la sua vita sarebbe stata lontana dalla musica e ha deciso di dedicarsi all’imprenditoria. Oggi, Claudio D’Alessio è un imprenditore di successo e CEO di un’azienda di abbigliamento.

Un post condiviso da Claudio D'Alessio (@claudionedalessio)

In questa foto del suo account Instagram, vediamo Claudio stretto in un caloroso abbraccio con papà Gigi e sua sorella Ilaria.

Anche Claudio ha avuto due storie importanti da cui sono nate due splendide bambine. Dalla prima relazione, nel 2007, è arrivata Noemi, avuta con la sua ex compagna Francesca. Attualmente, Claudio D’Alessio è legato alla ballerina Giusy Lo Conte, con la quale nel 2020 ha avuto la sua secondogenita, Sofia.

Gigi D’Alessio: un connubio tra padre presente e artista di successo

Nonostante la sua carriera lo abbia spesso portato a viaggiare in tutto il mondo, Gigi D’Alessio è riuscito a creare un amore indissolubile tra lui e i suoi quattro figli. Una cosa è certa: i suoi ragazzi saranno sicuramente orgogliosi di lui.

Gigi non ha bisogno di presentazioni: è un produttore, un cantautore e un artista di fama internazionale. Nonostante abbia iniziato la sua carriera nelle vesti di cantante, la simpatia di D’Alessio è arrivata nelle case di tutti noi anche grazie ad alcuni programmi che ci hanno fatto conoscere Gigi non solo come personaggio pubblico, ma anche per l’uomo che è .

Tra le sue numerose apparizioni televisive, nel 2019 abbiamo visto il cantante nel ruolo di coach nel programma in onda su Rai1 The voice of Italy e, nel 2020, ha ricoperto la stessa posizione a The voice senior.