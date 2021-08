Valeria Fabrizi delicato intervento chirurgico dopo Che Dio ci aiuti | Come sta Suor Costanza

Prossima a debuttare nel cast di Ballando con le stelle Valeria Fabrizi è tra le attrici più popolari del momento, carriera da star è tornata ad interessare il pubblico da quando interpreta Suor Costanza in Che Dio ci aiuti a fianco dalla bravissima Elena Sofia Ricci e una cast di giovani leve che merita attenzione e credibilità. Nelle scorse settimane Valeria, che per altro è anche molto attiva sui social dove ha un seguito non indifferente, ha rivelato d’essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. L’attrice si è mostrata in uno scatto con la benda agli occhi e ha immediatamente provocato la reazione di fans che le hanno manifestato la loro preoccupazione.

Valeria Fabrizi operata all’occhio: come sta oggi

La Fabrizi ha tranquillizzato tutti affermando d’aver fatto un operazione di routine, si è sottoposta alla cataratta per vedere meglio. L’intervento che viene svolto in day hospital non procura solitamente post operatori, viene svolto in modo quotidiano e nel giro di poche ore ha un risultato immediato. “C’è’ chi si fa le punturine, c’è’ che si fa il botox, c’è’ chi si fa la bleferoplastica e io …? Ho fatto la cataratta”. Ha scritto ironica Suor Costanza mettendo l’accento sulla sua età e sul fatto che più che ricorrere ai ritocchi estetici deve adattarsi ai cambiamenti dell’età. Molti i commenti dei fans ma anche delle colleghe come Elena Sofia Ricci che non hanno mancato di rivelarle la loro stima: “🙌🙌sei un mito assoluto !!!!👏👏👏👏😍😍😍😍😍 Ma sei sempre più bella e più giovane !!!😮😮😮…. La mia Capitana uncino !😎😎😎💖💖💖❤️❤️❤️❤️” ha commentato suor Angela.

Valeria Fabrizi ironica, divertente una vera star

Valeria Fabrizi ha più volte confessato che il ritorno sul set dovuto a Che Dio ci aiuti le ha donato un’altra vita, non voleva tornare a recitare ma ora è felice della scelta fatta. Amata dal pubblico ma anche dai giovani colleghi della fiction che lei considera i suoi ragazzi Valeria è molto apprezzata e stimata dal pubblico anche quello più giovane. I suoi post social sono attuali e divertenti e la Fabrizi non manca di prendersi in giro e condividere momenti della sua quotidianità con i fans che non mancano di complimentarsi con lei.

In un recente scatto ha condiviso la sua prima giornata al mare apparendo in costume ma in modo decisamente divertente: “Primo bagno… primo bikini…. primo scatto … grazie ai miei amici”. Una foto semplice dove emerge tutto l’ironia dell’attrice che indirettamente fa il verso alle star che appaiono con il loro primo bikini di stagione tutte tirate. I fans sono pazzi di lei e non mancano di dimostrale affetto.