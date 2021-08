Uomini e Donne over, Riccardo Guarnieri beccato insieme alla dama: come si sono mostrati

Nello studio di Uomini e Donne over, il cavaliere Riccardo Guarnieri è sempre stato uno dei protagonisti assoluti delle vicende amorose e questa volta viene beccato insieme ad una dama molto famosa.

Il pubblico da casa ha imparato a conoscere ed apprezzare l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri che, nel corso degli scorsi anni televisivi, si è messo al centro di diverse vicende sentimentali abbastanza burrascose.

Ad interessare i telespettatori è stata, soprattutto, la relazione dell’operaio di Taranto, prima con la ex dama Ida Platano e, successivamente, con Roberta Di Padua. Tra Riccardo Guarnieri ed Ida, amore nato sotto i riflettori del trono Over, l’amore si è concluso definitivamente nel 2020, dopo una serie di alti e bassi, allontanamenti e riavvicinamenti, dopo aver anche partecipato al reality di Temptation Island.

In seguito Riccardo ha coltivato la sua relazione con Roberta Di Padua, la dama che aveva frequentato prima di legarsi alla Platano e con la quale, poi, è ri-scoccata la scintilla. Anche in questo caso, però, le incomprensioni in agguato hanno portato alla fine della loro storia d’amore. Sicuramente l’affascinante Riccardo, però, non ha smesso di sperare nel vero amore e di essere corteggiato e, difatti, è stato beccato con una ex dama, anche lei molto conosciuta dal pubblico da casa. Siete curiosi di sapere di chi si tratta?

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri con una nuova dama?

Dopo tutte queste vicende amorose al quanto burrascose che non hanno permesso al Guarnieri di realizzare il suo sogno d’amore, cioè quello di trovare la donna della sua vita, il bel tarantino ci ha ritentato ed è tornato in trasmissione da Maria De Filippi, sperando questa volta in un cupido più determinato.

Questa volta, però, a incuriosire i fan, in particolare i followers, è stato uno scatto che ha acceso il gossip: su Instagram viene pubblicato un selfie tra due volti noti della trasmissioni di Uomini e Donne. Nelle Stories Riccardo Guarnieri si trova insieme alla tanto conosciuta Ursula Bennardo, nota non solo per essere stata una ex dama della trasmissione ma, soprattutto, perché moglie di Sossio Aruta, con il quale ha una bimba meravigliosa.

Di fronte a questa foto, molti hanno posto domande allusive: “Come mai Ursula era in compagnia di Riccardo?“. Gettando acqua sul fuoco, la risposta è semplice: il Guarnieri stava trascorrendo le sue vacanze nella stessa location scelta da Ursula e Sossio e hanno deciso di immortalare la loro amicizia con una foto.

Riccardo Guarnieri cerca ancora l’amore?

Il ritorno nello studio della De Filippi non è stato per il Guarnieri proprio come lo immaginava: la voglia di trovare l’amore, purtroppo, ha portato ad un buco nell’acqua senza precedenti.

Dopo la fine della relazione con Ida Platano, insieme alla quale avrebbe dovuto convolare a nozze, Riccardo Guarnieri è tornato alla carica con Roberta ma anche in questo caso, dopo qualche mese, il tutto si è concluso senza reali concretezze.

Dopo queste delusioni, il pubblico da casa si sta chiedendo se Riccardo Guarnieri sia ancora in cerca dell’amore e, soprattutto se lo ritroveremo nella prossima stagione di Uomini e Donne al trono Over.