Grande Fratello Vip 2021: Manila Nazzaro entrerà nella casa?

Nonostante l’estate, Alfonso Signorini non si ferma. Insieme alla produzione, il conduttore continua a lavorare per scegliere chi entrerà quest’anno nella casa più spiata d’Italia. Tante iniziano a essere le indiscrezioni riguardanti il nuovo cast: una su tutte vede come protagonista Manila Nazzaro, la bellissima ex Miss Italia che tutti noi abbiamo imparato a conoscere un po’ di più anche grazie alla sua partecipazione all’ottava edizione di Temptation Island. Nel 2020, Manila è approdata all’Is Mourus Relais insieme al suo fidanzato ed ex calciatore Lorenzo Amoruso, con il quale è legata sentimentalmente da tempo. La bella pugliese non è famosa solo per aver vinto Miss Italia nel 1999: Manila, infatti, è anche una conduttrice, radiofonica e televisiva; una modella e un’attrice teatrale. Presto al suo curriculum potrebbe anche aggiungersi la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Manila ha superato il provino?

Secondo il sito iGossip.it, la notizia che la Nazzaro sia una nuova concorrente del GF Vip 2021 è quasi certa. Sul noto sito pare sia trapelata l’indiscrezione – attribuita dallo stesso a fonti sicure – che non solo Manila potrebbe essere presa in considerazione per il reality, ma che abbia addirittura già superato il provino.

Tra i nuovi inquilini della casa di Cinecittà, nella nuova edizione potrebbe anche esserci il bel Gianmaria Antinolfi, arrivato sotto i riflettori grazie ad alcuni probabili flirt con personaggi noti. Il giovane imprenditore napoletano, sarebbe infatti stato paparazzato sia con la showgirl argentina Belén Rodriguez, sia con l’influencer Soleil Sorgé. Anche in questa nuova edizione del Grande Fratello, non mancheranno, ovviamente, due opinionisti d’eccezione: Adriana Volpe, ex concorrente del reality e conduttrice televisiva, e Sonia Bruganelli, imprenditrice di successo e moglie dell’amatissimo conduttore tv Paolo Bonolis.