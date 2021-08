Una Vita, anticipazioni, il mistero di Laura | La cameriera era…

L’atmosfera ad Acacia diventa sempre più interessante: lo scopriamo grazie alle anticipazioni di Una Vita che annunciano una svolta sorprendente sugli sviluppi delle vicissitudini, dalla morte di Marcia. Ecco a cosa assisteranno nei prossimi giorni i fan della soap spagnola.

La misteriosa Laura

E’ palese che la cameriera e il commissario si sono già visti. Tuttavia l’uomo non ricorda ancora bene dove l’abbia incontrata, ma le anticipazioni italiane dei prossimi episodi di Una Vita , annunciano che Laura apparirà all’improvviso nei ricordi oscuri di Mendez.

Si attendono puntate avvincenti per Una Vita, la soap spagnola che sta catalizzando l’attenzione di milioni di telespettatori in queste giornate estive. A cominciare proprio sulla nuova domestica di Felipe e Genoveva che lascerà perplesso il commissario alle prese con le indagini sulla morte di Marcia.

Del resto due sposi dopo la morte della domestica, non fanno altro che litigare e gli spoiler lo confermano: il loro matrimonio giungerà a termine. Per non parlare della rabbia della Salmeron, che esploderà quando scopre di aver perso suo figlio. Sarà proprio quest’ultima a finire in prigione dopo la scarcerazione di Cesario. Ma andiamo per ordine con i dettagli.

La lettera di Santiago e il malore di Genoveva

Genoveva porta avanti la sua difesa attraverso Velasco, senza sapere che suo marito Felipe riceve una lettera da Cuba di Santiago, in cui ci sono scritte parole che lo sconvolgono. Quando la donna ritorna a casa dalla prigione trova Felipe visibilmente scosso e deluso, il quale non perde tempo a farle leggere la missiva di Becerra. A questo punto accade una cosa imprevista!

Genoveva sviene e viene portata d’urgenza in ospedale. Sarà il medico a rivelare a Felipe che il bambino che attendeva non c’è più e l’uomo distrutto, non sa come riferirlo a sua moglie. Ricevuta la notizia la dark lady di Acacia, esplode di rabbia e inizia a coltivare sentimenti di vendetta nei confronti di Felipe.

L’accusa nei confronti di Felipe

Sarà in questo preciso momento che scoppia una vera e propria guerra tra i coniugi con Genoveva che cercherà di portarsi dalla sua parte più persone possibili. Innanzitutto sceglierà Laura come alleata, sfruttando il suo segreto e si tiene accanto Velasco. La sua prima mossa contro il marito non si fa attendere: la domestica denuncia Felipe di abuso, prima di lasciare Acacia per qualche giorno.

Tra i due inizia una guerra e Genoveva fa di tutto pur di portare dalla sua parte più persone possibili. Usa il segreto di Laura per averla come sua alleata, mentre Velasco le sta accanto. La domestica denuncia Felipe di abuso e poi decide di lasciare Acacias per qualche giorno.

LEGGI ANCHE ———–>Una Vita finale, Victor e Maria Luisa ci saranno? Parlano i due attori: Cosa accadrà nel corso della puntata

Chi è la cameriera della Salmeron

Ma cosa nasconde Laura? Il commissario rivelerà all’avvocato che la donna non è così pulita, perchè la ricorda in una circostanza particolare del suo passato: indagini di omicidio. La cameriera era tra i sospettati e la vittima era suo padre. E’ un coso che a difenderla c’era proprio Velasco?

LEGGI ANCHE ———–>Anticipazioni Una Vita finale: cosa succederà nell’ultima puntata della soap

Ma c’è un altro segreto che Laura porta con sé e riguarda una sorella malata ricoverata in una struttura specializzata. Genoveva è convinta di sfruttare il lato oscuro della cameriera per i suoi scopi, ma non sa che la donna potrebbe non esserle poi fedele come sembra.