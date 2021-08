Elettra Lamborghini in dolce attesa? L’indizio ha scatenato i fan: cosa succede

Innamorata della vita, autoironica e piena di energie: questi sono solo alcuni dei modi per descrivere la personalità di Elettra Lamborghini che, sicuramente, non ha bisogno di presentazioni.

Figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, Elettra ha da subito conquistato grandi e piccini con il suo modo allegro e spensierato di affrontare la vita. Uno dei suoi ultimi post pubblicato sui social ha sollevato non pochi commenti e supposizioni da parte dei suoi fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini è incinta?

Concluso il suo ultimo impegno lavorativo che l’ha vista nei panni di opinionista dell’ultima edizione del reality L’isola dei famosi, la ragazza si sta concedendo delle meritate vacanze a Mykonos con suo marito, il deejay olandese Nick van de Wall (in arte Afrojack). A scatenare la curiosità dei suoi follower sarebbe stato uno scatto pubblicato su Instagram proprio dalla Lamborghini. La foto la ritrae in piscina, bellissima, con degli addominali da far invidia a chiunque. A destare il sospetto di una gravidanza è la didascalia che la cantante ha voluto accompagnare al post.

“Ciao da noi 3.” Cosa vuole comunicare Elettra ai suoi fan? Si tratta solo di uno scherzo (fatto proprio con l’intento di incuriosire il suo pubblico) o a breve arriverà l’annuncio ufficiale della gravidanza? La Lamborghini non ha ancora proferito parola a riguardo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Elettra e Nick non hanno mai nascosto di voler diventare genitori e allargare la famiglia. Durante alcune delle sue storie su Instagram, la ragazza spesso afferma di voler diventare mamma, e di essere pronta a fare delle rinunce per dedicarsi in tutto e per tutto alla sua famiglia. Sarà finalmente arrivato il momento per la coppia di diventare genitori? Non ci resta che aspettare un eventuale chiarimento da parte di Elettra.

Elettra: una ragazza dalle mille risorse

Nonostante sia l’erede di Ferruccio Lamborghini, storico imprenditore e fondatore dell’omonima azienda, Elettra ha sempre voluto crearsi un suo spazio per evitare di vivere tutta la vita nell’ombra del suo cognome. Visto gli enormi consensi raccolti fino a ora, la cantante sta decisamente raggiungendo il suo obiettivo!

Il percorso di Elettra inizia nel 2015, quando viene chiamata come ospite nel programma Chiambretti Night. Fin dalle prime apparizioni televisive, grazie alla sua simpatia e alla sua energia, Elettra è riuscita a rimanere impressa nella mente e nel cuore di tutti noi. Nel 2016, la Lamborghini decide di lasciare l’Italia per dedicarsi alla partecipazione ad alcuni reality andati in onda in Spagna e in Sud America: Super Shore e Gran Hermano Vip.

Tornata in Italia, Elettra decide di far diventare una delle sue più grandi passioni un vero e proprio lavoro. Nel 2018, dopo il lancio del suo primo singolo intitolato Pem Pem, la nostra “twerking queen” diventa una delle cantanti più amate e ascoltate, specialmente dai più giovani. Da allora, ogni suo brano diventa un tormentone. Attualmente in radio, su tutte le piattaforme streaming e sui social sta spopolando il suo ultimo successo: Pistolero.

Oltre alla musica, Elettra ama follemente i suoi cavali e l’equitazione: passione che racconta – insieme a tanto altro – nel programma a lei dedicato Elettra e il resto scompare.