Giorgio Manetti pazzo d’amore, la dedica dopo Uomini e Donne: “Cinque anni dopo…sempre più bella”

In questi anni di trono over resta uno dei personaggi di Uomini e Donne più amati di sempre: stiamo parlando di Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi.

C’è un cavaliere che più degli altri ha lasciato un segno nel trono over di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che mette a confronto persone in cerca di una storia d’amore.

Giorgio Manetti è ancora oggi uno dei cavalieri più apprezzati sempre, diventato un vero simbolo del corteggiamento e della seduzione maschile.

Giorgio e Gemma: la love story che ha appassionato gli spettatori di Uomini e Donne

Il bel toscano dalla chioma brizzolata è riuscito a conquistare con i suoi modi di fare tante donne: negli anni sono state numerose le richieste giunte alla redazione di Uomini e Donne da parte di aspiranti corteggiatrici desiderose di fare la sua conoscenza o anche solo di recarsi negli studi del dating show per avere modo di vederlo di persona.

Giorgio è diventato l’emblema del seduttore e, durante il periodo di permanenza in tv, le sue mire sono state dirette verso la veterana della trasmissione, Gemma Galgani. La loro love story ha tenuto banco per diversi mesi appassionando i telespettatori del programma. Esterna dopo esterna tra di loro sembrava cresciuto un sentimento forte, ma le cose non sono andate come previsto. Giorgio non ha mai nascosto di provare una forte attrazione per la donna, attrazione che è stata vissuta fino a quando Gemma ha rifiutato la proposta del Manetti di vivere la storia lontano dai riflettori.

Una data, quella, entrata nella storia del programma: tutti ricordano il celebre giorno di settembre in cui la Galgani, tra le lacrime, decise di non proseguire la sua relazione con Giorgio sostenendo di non sentirsi amata dall’uomo. Il bel toscano, infatti, ha sempre dichiarato di provare un sentimento che non era allo stesso livello di quello sentito da Gemma. Dal canto suo la torinese ha definito Giorgio come uno dei grandi amori della sua vita, nonostante la storia sia naufragata malamente.

Giorgio Manetti: la nuova vita dell’ex cavaliere

C’è chi ha accusato il toscano di aver frequentato la Galgani solo per ottenere visibilità, ma le accuse restano infondate. C’è anche chi ha puntato il dito contro Gemma, sostenendo che la donna ci provi gusto a restare nel programma, mettendo fine ciclicamente alle storie che nascono con i corteggiatori che si presentano per conoscerla.

Dopo l’addio a Gemma, Giorgio ha lasciato Uomini e Donne, ma continua ad essere molto attivo sui social. Cosa sta facendo il bel cavaliere lontano dalle telecamere? L’uomo ha trovato l’amore e trascorre la maggior parte del tempo insieme alla bellissima Bianca. Non stiamo parlando di una donna, ma di uno splendido pastore maremmano che si lascia accarezzare dal toscano, deciso ad immortalare il momento di tenerezza. Giorgio non rimpiange i tempi da cavaliere, ma resta l’ex protagonista più amato.