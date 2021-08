“Beautiful”, anticipazioni puntate americane: il ritorno di un personaggio mette a rischio tutto

Spesso vi ho messo al corrente di alcune anticipazioni inerenti alle puntate italiane della soap opera Beautiful. Questa volta, però, ci sono in serbo delle grosse novità per tutti gli appassionati della telenovela: un grande personaggio potrebbe tornare a turbare le dinamiche dei nostri protagonisti.

Nelle prossime puntate che andranno in onda in America, i telespettatori assisteranno alle nozze tra Steffy Forrester e John Finnegan. Sappiamo bene, però, che le vicende della soap opera sono tutt’altro che scontate… quindi preparatevi a un vero e proprio colpo di scena.

Chi è la vera madre di Finn?

Durante le nozze tra Steffy e Finn, un segreto relativo proprio allo sposo potrebbe essere svelato. Come sappiamo, il dottore è il figlio adottivo di Jack e Li Finnegan. Durante i preparativi per il matrimonio, Jack è apparso molto turbato dall’idea di rendere pubblico l’annuncio delle nozze, specialmente quando Steffy ha deciso di pubblicare la notizia online.

Probabilmente, Jack teme che qualcosa possa andare storto, e che persone poco desiderate possano fare irruzione durante le nozze di suo figlio e la Forrester.

Il giorno del matrimonio, una donna di cui non è precisata l’identità arriva a villa Forrester, luogo scelto dagli sposi per celebrare la cerimonia. Cosa succederà durante le nozze? La donna misteriosa deciderà di farsi avanti o di rimanere nell’oblio? Secondo i telespettatori americani, la donna di cui vi sto parlando potrebbe essere la madre biologica di Finn. E la madre biologica di Finn potrebbe essere Sheila Carter.

Il segreto svelato

L’unica cosa che sappiamo con certezza è che non sarà di certo Taylor Hayes a far irruzione durante le nozze. La notizia dell’ennesima assenza della madre di Steffy nella vita della figlia è stata annunciata proprio dalla futura sposa, la quale ha sottolineato che Taylor non potrà presenziare al matrimonio a causa di una delle sue missioni umanitarie.

L’ipotesi che vede Sheila Carter nei panni della madre biologica di Finn è dunque la più plausibile, e creerebbe di certo molto scompiglio all’interno della famiglia Forrester. Perché? Non tutti ricordano, probabilmente, che il motivo per il quale Steffy e i suoi fratelli hanno dovuto rinunciare alla presenza della madre per un periodo della loro infanzia è riconducibile proprio a Sheila. Taylor, infatti, per salvare la vita a Brooke, si è frapposta tra la Logan e la Carter la quale, in possesso di una pistola, ha sparato un colpo che ha colpito proprio la Hayes. In seguito alla sparatoria, Taylor è stata guarita dal principe Omar e da lui tenuta lontana da casa per anni.

A togliere ogni dubbio sul ritorno di Sheila ci sarebbe una foto postata sul web che ritrae Kimberlin Brown (Sheila) con i colleghi Jacqueline MacInnes Wood (Steffy) e Tanner Novlan (Finn). La didascalia aggiunta alla foto, “wedding crasher”, è l’appellativo americano con cui vengono identificate le persone che si “imbucano” ai matrimoni.