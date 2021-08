Ambra Angiolini ballo sexy: l’attrice come non l’avete mai vista VIDEO

Eclettica, spiritosa nel corso degli anni Ambra Angiolini ha dimostrato d’essere un’artista completa non riconducibile ad una sola categoria: adolescente prodigio il suo debutto a Non è la Rai fu un successo dovuto soprattutto all’intuizione di Gianni Boncompagni che fu in grado di comprendere il suo talento nascosto; attrice affermata ha interpretato con successo ruoli drammatici e anche comici e oggi anche scrittrice Ambra è un personaggio davvero d’ammirare, ricchezza del patrimonio artistico italiano.

Ambra Angiolini: “Tornare a ballare…. Non è bellissimo quando una persona…”

Anche nella sua vita privata molto spesso seguita dal gossip Ambra può ritenersi soddisfatta: è mamma di due splendidi ragazzi nati dall’unione con Francesca Renga con cui l’ex stellina di Non è la Rai ha avuto un lungo rapporto oggi terminato. Da qualche anno Ambra è legata al coach Massimiliano Allegri e nonostante qualche dubbio su un presunto addio i due sembrano ancora essere una coppia. Insomma l’Angiolini è una star del piccolo schermo ma anche del cinema ma questo non le ha fatto perdere la spontaneità che non ancora maggiorenne la portò al successo.

Molto attiva anche sui social Ambra condivide molto della sua quotidianità ironizzando su se stessa ma anche rivelando momenti di seria riflessione. In un recente post si è mostrata in tutta la sua sensualità mentre balla, l’attrice ha infatti improvvisato alcuni passi di danza con la sua maestra ricordando i tempi in cui danzare le dava un’estrema felicità: “Tornare a ballare…. Non è bellissimo quando una persona si ricorda che cosa la rendeva felice da piccola? E voi? Qual è la vostra “ cosa “? Grazie amica di sempre @santinellistefania , andrà sempre meglio 💕” Ha postato Ambra mettendo in evidenza il suo video che non è passato inosservato ai suoi fans che hanno immediatamente commentato la bravura delle sue movenze ma soprattutto la sua bellezza sempre al top.

Ambra Angiolini il video hot manda in tilt i fans

Leggins neri, tacchi e t-shirt bianca annodata sopra la pancia è il look scelto dall’Angiolini per allietare i suoi followers estasiati non solo dalla perfezione dei movimenti del passo a due ma soprattutto dalla sensualità che Ambra mostra mentre balla. Molti commenti dei vip che seguono Ambra: da Francesca Barra a Laura Chiatti ma anche Caterina Balivo e Sandra Milo tutti personaggi che riconoscono il talento eclettico dell’attrice.

“😍 bavaaaa ti muovi da Dio. E poi bella!!!” ha scritto Gaia Trussardi. E poi ancora: “Vabbè ma che corpo spettacolare c’hai bella de casa!!! Tipo di marmo🙌.” Ambra è inarrestabile, continua a riscuotere successo, piace ai suoi colleghi ma soprattutto a fans che d’anni la seguono ammirando ogni cosa che fa e in cui riesce alla perfezione.