Una Vita, ricordate Celia? Ecco l’attrice oggi, bellissima: capelli cortissimi e fisico scultoreo

Dalla soap opera spagnola Una Vita, il pubblico si era legato molto al personaggio di Celia, la moglie dell’avvocato Felipe, successivamente scomparsa. Ecco com’è nella vita privata la bellissima attrice.

Una Vita è una soap opera iberica che, adottata anche in Italia nel giugno del 2015, ha avuto sempre un gran successo. La chiave segreta è il format con una trama abbastanza intricata, che tiene alta la suspance e il fiato sospeso dei telespettatori. A tenere banco sono le vicende personali e amorose degli abitanti del palazzo di Acacias 38, in un quartiere di Madrid. Tra di loro si mescolano sentimenti diversi come l’amore, la passione, la gelosia e la vendetta, situazioni in cui il pathos è molto intenso e tragico, a puntate più leggere e simpatiche.

Così questo sceneggiato, in onda tutti i giorni su Canale 5, incassa in Italia un continuo record di successi e tra le protagoniste in assoluto di Una Vita, fin da subito c’è stata Celia, la bella moglie dell’avvocato Felipe la quale, però, è uscita di scena per una morte improvvisa. Sul set, il marito Felipe ha sposato in seconde nozze la perfida Genoveva.

Intanto il pubblico da casa, affezionatosi al personaggio di Celia, continua a mantenere alta la curiosità soprattutto sulla vita privata dell’attrice: avete mai visto l’attrice Ines Aldea fuori dal set?

Una Vita, ricordate Celia? Eccola su Instagram

In Una Vita, la protagonista Celia indossava sempre abiti dell’epoca in cui è ambientata la soap, oltre ad una capigliatura retrò. Nonostante tutto è sempre stata identificata come una bellissima donna, moglie dell’avvocato Felipe.

Com’è Celia nella vita privata, invece? Questa la domanda che si pongono i telespettatori da quando il suo personaggio ha lasciato il set, per una morte improvvisa. A prestare il volto a Celia è l’attrice Ines Aldea che, grazie proprio alla soap di Una Vita, ha raggiunto l’apice della celebrità.

Nella vita quotidiana, Ines ha un look totalmente diverso rispetto a quello della soap: Ines, nella vita di tutti i giorni, porta dei capelli cortissimi, che mettono in risalto ancor più i tratti meravigliosi e mediterranei del suo viso, con un vestiario nero molto semplice ed un fisico longilineo e scultoreo.

Chi è Ines Aldea?

La bellissima attrice che ha prestato il volto al personaggio di Celia, in Una Vita, è una spagnola al cento per cento: nata a Madrid nel 1991, ha iniziato la sua carriera ben presto, quando nel 2005 ha preso parte nella serie TV Verano azul, in cui recita fino al 2009, anno in cui debutta sul grande schermo nel film Pájaros muertos, dove interpreta Greta.

La sua vera e grande fortuna è arrivata con Una Vita, nel 2015, quando ha vestito i panni di Celia, donna dal carattere introverso e sottomesso, una natura totalmente diversa da quella dell’attrice Ines che, nonostante le differenze è comunque riuscita a identificarsi nel personaggio recitato, raggiungendo un grande successo.

Cosa fa oggi Ines? Salutato il set di Una Vita, l’attrice si sta dedicando ad altri progetti, sempre nel campo della recitazione anche se non scende nei dettagli.