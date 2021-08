Anna Tatangelo è ufficiale: bacio infuocato con il famoso (e giovane) cantante FOTO

Protagonisti del gossip dell’Estate Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno tenendo alta l’attenzione su di loro anche da separati. I due com’è noto sono stati insieme per molto tempo, si sono dichiarati amori anche in pubblico e nonostante l’evidente differenza d’età hanno avuto anche un figlio, Andrea, a cui entrambi vogliono molto bene. Oggi sono distanti l’uno dall’altra e hanno preso strade diverse soprattutto sentimentalmente nonostante abbiano provato a negare e smentire la nascita di nuovi flirt.

Anna Tangelo e Gigi D’Alessio nuovi amori per i due ex

Perfettamente consapevoli di come funziona il gossip Anna e il cantante napoletano hanno provato a tenere nascoste i loro nuovi compagni ma oggi non possono più negare d’aver trovato un nuovo amore. A far uscire allo scoperto i due ex compagni il settimanale Chi che ha prima reso noto che Gigi D’Alessio è prossimo a diventare papà per la quinta volta, la sua nuova e giovane fidanzata a quanto pare è in dolce attesa. Gli scatti in barca sembrano non lasciare dubbi: il cantante è dolcemente vicino a Denise e le tocca la pancia. Un momento felice per D’Alessio che dopo l’addio alla Tatangelo ha ritrovato quell’equilibro sentimentale che gli mancava da tempo.

Anna Tatangelo invece dopo aver negato ripetutamente d’essere legata a Livio Cori con cui a suo dire ha solo un rapporto di lavoro collaudato ora non può più retrocedere e deve ammettere la relazione. La cantante di Sora che ha da poco debuttato con un nuovo lavoro discografico è stata paparazzata sempre dal magazine diretto d’Alfonso Signorini proprio con Cori. Lo scatto ritrae i due al mare molto intimi, la cantante sembra prossima a baciare l’artista. Gli scatti dei due ex stanno procurando moltissime reazioni da parte dei fans che speravano che i due potessero tornare insieme, ma ad oggi sembra non esserci nessuna speranza di ricongiungimento.

Anna Tatangelo finalmente è amore?

Anna Tatangelo ha più volte inveito verso il gossip che la voleva di nuovo innamorata. La cantante ha affermato d’essere dedita solo al figlio e al suo lavoro che da quando ha detto addio a D’Alessio ha assunto connotati decisamente diversi molto più simili alla sua personalità attuale.

Ora la relazione con Livio Cori è uscita allo scoperto e sarà molto difficile negarla, di sicuro Anna appare serena e felice e questo potrebbe essere anche merito del collega che ha saputo conquistarla e farla innamorare una seconda volta. Per ora i due diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale ma sicuramente nelle prossime settimane ci saranno nuovi importanti sviluppi che la cronaca rosa non potrà certo perdere.