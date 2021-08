Quanto guadagna tata Rosalba? Svelato lo stipendio della tata assunta dai Ferragnez

Dal momento in cui è sbarcata sul mondo dei social, non si parla d’altro che di Chiara Ferragni e di tutto ciò che gira intorno alla sua vita. Da quando è diventata mamma, essendo lei anche una donna in carriera, la fashion blogger per eccellenza ha deciso di affidarsi ai consigli e alle cure dell’ormai famosissima tata Rosalba.

Quella dei Ferragnez è una famiglia mediaticamente molto in vista, e molti dei loro vezzi troppo lussuosi per l’opinioni pubblica hanno scatenato diverse polemiche. Per la cura dei loro due bambini, Leone e la piccola Vittoria, Chiara e Federico si sono affidati a Rosalba che, più che una semplice tata è una puericultrice. Scopriamo insieme i compiti svolti da questa figura e quanto ha guadagnato durante la sua permanenza a casa Ferragni.

Tata Rosalba: quanto ha guadagnato?

Chiara Ferragni ha assunto Rosalba poco dopo la nascita di Leone, il suo primogenito. La tata non solo si è occupata di accudire il bambino nei momenti in cui i Ferragnez erano occupati dal lavoro, ma ha anche “istruito” mamma Chiara su tutto ciò che riguarda il mondo dei bambini. Ora che Leone è cresciuto e Vittoria verrà guidata sulle orme dei suoi insegnamenti, tata Rosalba ha deciso di salutare la famiglia che l’ha accolta in tutti questi anni. Tra i Ferragnez e la tata si è da subito creato un legame che va oltre il rapporto lavorativo, tanto da prepararle una “piccola” festa per salutarla e ringraziarla per tutto quello ha fatto per loro.

Le tariffe di una puericultrice (in zona Milano) vengono indicate sul sito Renata Wetter – puericultrice a domicilio. Ovviamente i prezzi possono variare, specialmente in base all’esperienza della tata, agli orari e ai luoghi di lavoro e alle mansioni svolte. Due dei servizi base, che comprendono una consulenza postparto e tre assistenze diurne, oppure una consulenza postparto e due assistenze notturne, vengono a costare rispettivamente 350 e 450 euro.

Sul sito Nanny&Butler, invece, è indicato che una tariffa settimanale – che comprende anche vitto e alloggio – può aggirarsi intorno ai 1.000 euro. Ovviamente, questa è la cifra base e, come precedentemente detto, il prezzo può variare in base alle mansioni svolte e alle ore di lavoro. Secondo alcuni calcoli ipotetici, negli ultimi tre anni, tata Rosalba potrebbe aver guadagnato intorno ai 4.000 euro al mese.

Cos’è una puericultrice

La puericultrice non può essere definita una semplice tata: questa figura, infatti, oltre che alla cura dei bambini da 0 a 6 anni, si occupa anche di “istruire” la mamma su tutto ciò che riguarda il mondo dei bambini e di darle un appoggio psicologico e morale.

Essere genitore è uno dei “mestieri” più difficili del mondo: guidare un bambino nei primi anni della sua vita è una pratica che richiede molta attenzione e molta cura. La regolazione del sonno, l’allattamento e lo svezzamento sono solo alcuni dei fattori su cui la puericultrice – figura riconosciuta dal servizio sanitario nazionale – può aiutare e indirizzare le neomamme.