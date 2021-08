Temptation Island, Floriana e Federico beccati così in strada: la foto non lascia dubbi

Floriana e Federico sono una delle coppie che più hanno appassionato il pubblico nell’ultima edizione di Temptation Island, i due hanno scelto di partecipare al reality dei sentimenti per comprendere se veramente la loro relazione avesse un futuro e se dopo dopo tanto tempo di vita di coppia qualcosa fosse cambiato. Il percorso dei due fidanzati non è stato facile, in particolare per Floriana che ha assistito a scene che davvero non si aspettava. Giunti quasi alla fine del reality i due si sono confrontati e la fidanzata ha scelto di pensare a se stessa scegliendo d’uscire da sola ricevendo anche l’applauso del pubblico. In lacrime Federico il giorno dopo ha chiesto un secondo falò per recuperare il rapporto con Floriana che alla fine gli ha concesso una seconda opportunità.

Temptation Island, Floriana e Federico amore ritrovato?

Oggi dopo più di un mese dalla fine di Temptation Island come stanno le cose fra i due? Qualcosa è cambiato nel rapporto di coppia? A quanto pare l’avventura nel reality dei sentimenti per i due fidanzati è stata importante ma soprattutto necessaria per comprendere cosa non funzionava nel loro rapporto. Attualmente i due sono stati paparazzati in più occasioni insieme, sono apparsi sereni e affiatati e a quanto pare stanno facendo molti sforzi per cambiare far funzionare la loro relazione che di base è spinta da un amore vero e sincero. Nel confronto post reality Federico e Floriana hanno raccontato come hanno vissuto il loro ritorno a casa.

Federico ha spiegato che i primi giorni non sono stati facili, soprattutto perchè Floriana era diffidente e poco credeva alla sua intenzione di cambiare: “All’inizio è stata un po’ dura, il primo giorno è stato devastante. Ho iniziato a darle più attenzioni e man mano mi sono fatto perdonare. Sono cambiato perché ho capito che era la persona che volevo al mio fianco, adesso c’è anche più dialogo, che è ciò che mancava prima”.

Temptation Island, Floriana: “Sono stata tanto male…”

Floriana non ha negato che quello che è successo a Temptation Island l’ha fatta stare tanto male, ha capito molte cose di se stessa ma anche del suo fidanzato e per il momento ha deciso di credere nel suo cambiamento ma soprattutto nelle sue buone intenzioni d’amarla come merita:

“Io sono stata tanto male perciò ci ho messo un po’ di tempo, però sto notando realmente i suoi cambiamenti, vedo che si sta impegnando. Piccole attenzioni che io chiedevo.” La coppia oggi è serena e le foto condivise sui social confermano un amore ritrovato sicuramente più sano e sincero che merita d’essere vissuto appieno.