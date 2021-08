Temptation Island avete mai visto la sorella di Manuela? Due gocce d’acqua

Manuela Carriero è una delle fidanzate protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island che più ha fatto parlare di se. La giovane ha chiesto di partecipare al reality dei sentimenti per mettere sotto esame il suo rapporto, dopo essere stata tradita più volte aveva perso l’amore e la fiducia nei confronti del compagno e sentiva di non essere amata come desiderava. Nel villaggio di Temptation Manuela ha ceduto all’avances del single Giuliano che in pochi giorni ha catturato completamente la sua attenzione, nonostante varie esitazioni alla fine Manuela ha ceduto al bacio sotto gli occhi increduli di Stefano.

Manuela Carriero e Giuliano: l’approvazione della sorella Noemi

E se in molti sospettavano che la storia tra Luciano e Manuela non avesse un seguito i due ad oggi sembrano essere molto affiatati a confermarlo molti scatti social che rivelano come si stanno vivendo il rapporto. La Carriero è stata più volte accusata dall’ex fidanzato Stefano d’essere una persona insicura, di fare riferimento alla sorella che a quanto pare considera il suo punto fermo. A quanto pare le due donne sono molto attaccate e si somigliano molto soprattutto fisicamente. Noemi, questo il nome della sorella della protagonista del reality dei sentimenti, è molto protettiva con Manuela nonostante sia più piccola.

Capelli lunghi neri, fisicità molto simile alla sorella, anche Noemi è una bellissima ragazza e la somiglianza fra le due è impressionante. Dagli scatti visibili sul profilo social della giovane è possibile accertare il rapporto quasi simbiotico tra le due e anche se fisicamente sono molto simili è evidente che Noemi è caratterialmente più decisa e determinata della sorella. In una delle tante dediche Noemi confessa il suo senso di protezione verso Manuela, un attenzione che ha sempre avuto anche quando erano molto piccole: “Sono sempre stata io quella protettiva pronta a difenderti…. anche a scuola mi preoccupavo di chiederti se tutto andava bene🤣 qualsiasi problema ti dicevo “chiamami subito” eppure ero nella classe dei più piccoli… ti difendevo all’asilo alle elementari alle medie alle superiori sempre….!! “

Noemi Carriero: “Ti ho difeso anche dagli uomini…”

Noemi Carriero ha sempre difeso la sorella Manuela che nel corso della loro crescita ha sempre dimostrato d’essere più fragile di lei. Noemi ha ammesso d’aver protetto la sorella anche dagli uomini, o almeno ha provato a farlo: “Poi ho dovuto difenderti anche dagli uomini… niente mi fa paura. Io sono quella casinara quella che non ha mai avuto bisogno di nessuno.. eppure anche io ho le mie debolezze e se qualche volta mi sono voltata a chiedere … ti ho sempre trovata li… silenziosa pronta a non abbandonarmi mai…. Ti amo”

Un rapporto quello tra le due sorelle davvero ammirabile che conferma la fragilità dell’ex fidanzata di Temptation Island e una certa sua dipendenza dalla famiglia che ha sempre considerato un porto sicuro dove esprimere tutte le sue palesi insicurezze.