Ilary Blasi, avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima Melory, sua fotocopia

Sono tante le conduttrici italiane che si sono fatte conoscere per la loro grinta e per il loro talento. Ce n’è una, tuttavia, che specialmente nel corso degli ultimi anni ha conquistato il cuore di tutti noi. Sto parlando di Ilary Blasi.

Tutti siamo a conoscenza dell’amore di Ilary nei confronti di suo marito, Francesco Totti, e dei loro bellissimi figli. Cosa sappiamo, invece, della famiglia originaria di Ilary? Oggi vi svelerò alcune piccole curiosità sulla più piccola delle sorelle Blasi, Melory.

La somiglianza con Ilary

Nonostante sia un personaggio pubblico molto amato, Ilary Blasi ha sempre cercato di tenere per sé tutto ciò che riguarda la sua famiglia, essendo lei molto protettiva e premurosa nei confronti delle persone che ama. Il legame che lega Ilary ai genitori e alle sue due sorelle è molto forte. La maggiore delle Blasi si chiama Silvia e, insieme a Ivan, il suo compagno di una vita, hanno due bambine: Stella e Nicole. La sorella minore, invece, si chiama Melory: è nata nel 1990, è un’ortottista e dal 2017 è sposata con Tiziano Panicci. La piccola Blasi è molto attiva sui social e, proprio dal suo profilo Instagram, scopriamo che la somiglianza con la sorella Ilary è impressionante.

Fisico asciutto, capelli biondissimi e stesso sguardo intenso di sua sorella Ilary. Che ve ne pare?

Nel 2020, Melory ha annunciato sul suo account social che la famiglia si sarebbe allargata. Il 25 aprile 2021 è nata la piccola Jolie, frutto dell’amore tra mamma Melory e papà Tiziano.

La famiglia Blasi sempre più unita

Nella vita di ognuno di noi, ai primi posti della lista delle cose più importanti c’è senza dubbio la famiglia. Questo lo sa bene Ilary Blasi: la conduttrice, infatti, ama trascorrere il suo tempo libero insieme ai suoi affetti più cari. Fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1981, i genitori di Ilary l’hanno sempre appoggiata e sostenuta in tutte le sue scelte.

Anche i primi passi nel mondo dello spettacolo Ilary li ha compiuti con e grazie ai suoi genitori: nel 1984, a soli tre anni, la showgirl appare nella pubblicità dell’Olio Cuore insieme alla sua famiglia, accanto all’attrice Mariangela Melato.

Successivamente, Ilary tenta con tutte le sue forze di fare carriera in televisione. Dopo alcuni provini andati male, dal 2001 al 2003 viene scelta per il ruolo di “letterina” nel programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Da quel momento la carriera di Ilary Blasi ha preso il volo, e la conduttrice ha iniziato a raccogliere grandi consensi sia da parte del pubblico sia dai palinsesti televisivi per cui lavora. Durante tutta la sua strada verso il successo, Ilary è sempre stata accompagnata e sostenuta dall’affetto di tutti i membri della sua famiglia, che ancora oggi, risultano essere i suoi più grandi fan.