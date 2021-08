Il Paradiso delle signore anticipazioni settembre: torna lui, colpo di scena inaspettato

Sviluppi importanti per quanto riguarda Il Paradiso delle Signore, nella prossima edizione, la numero 6, ritonerà Orlando Brivio, interpretato da Sebastiano Gavasso. Ecco quali saranno le novità in tal senso.

Il ritorno di Orlando Brivio

Da diversi anni è uno dei prodotti più efficaci di Rai Uno, dal 2015 si sono sviluppate 5 edizioni con riscontri positivi da parte del pubblico, stiamo parlando del Paradiso delle signore, la cui sesta edizione sarà presente a breve sugli schermi televisivi. Ambientata negli anni del boom economico, dunque dal 1958 al 1963, narra le vicende di chi lavora in un negazio omonimo, ispirandosi per alcuni spunti al romanzo di Zola del IXX secolo.

Editore di fotoromanzi di origine veneta, Orlando Brivio, pur non essendo tra i protagonisti principali della serie tv, si è fatto apprezzare per la sua simpatia, diverse erano le sue scene durante la quarta stagione, nella quale veniva di frequente a contatto con i vari componenti delle famiglie. Dopo solo due stagioni, arriverà il suo gradito ritorno.

Leggi anche: Il paradiso delle signore, Giulia Arena chi è il suo fidanzato?

Chi è Sebastiano Gravasso

I panni dell’editore vengono vestiti da Sebastiano Gravasso, attore 40enne , la sua attività recitativa si è intensificata negli ultimi anni, a partire dal 2012 con il film “L’ultimo sogno di Howard Costello”, poi fu la volta di Born in the U.S.E., Zeta, In the Name of God e Magari resto di Parruccini del 2020. Alla recitazione, affianca anche una profonda passione per lo sport ed il podismo, partecipando a diverse gare di mezzofondo e maratone, come quella corsa ad Atene nel 2019, sulle strade in cui 15 anni prima, Stefano Baldini vinse una splendida medaglia d’oro alle Olimpiadi 2004.

Il Paradiso delle signore – Il Cast –

Oltre alle varie produzioni cinematografiche, l’attore romano si è fatto conoscere dal pubblico televisivo con il docufilm Giorgio Ambrosoli – Il pezzo del coraggio – e nel Paradiso delle signore, in cui Sebastiano Gavasso interpreta l’editore Orlando Brivio e dove farà ritorno a quasi 2 anni dalla sua ultima presenza nella serie.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, due importanti arrivi nel cast: ecco di chi si tratta