Jasmine Carrisi, “sto veramente una mer***”: il dramma della figlia di Albano

In queste ore, Jasmine Carrisi ha annunciato di essere positiva al Covid, ecco quali sono le ultime notizie sullo stato di salute della figlia di Al bano e le sue parole dopo quanto è accaduto alla giovane ragazza pugliese.

Jasmine Carrisi, cantante ed attrice di 20 anni.

Chi è Jasmine Carrisi

Quinta di sei figli di Al Bano, dopo i quattro figli avuti da Romina Power, è stata la primogenita della coppia formata dal noto cantante e la showgirl e giornalista Loredana Lecciso, nata un anno prima di Albano Junior. Nata il 15 giugno del 2001 a Cellino San Marco, sin da giovanissima sta tentando diverse strade, dalla musica alla recitazione, passando per la tv. Nella passata stagione televisiva è stata infatti insieme al padre giudice di The Voice of senior, talent di Rai 2 condotto da Antonella Clerici, alla sua prima versione dedicata interamente agli over.

Leggi anche: Al Bano dice addio a The Voice Senior: ecco i motivi…

Negli ultimi giorni è però arrivata la notizia della mancata conferma dei due Carrisi, i quali non siederanno sulle ambite sedie del talent e verrano sostituiti da Orietta Berti per la prossima stagione, a differenza degli altri giudici confermati.

Cosa è accaduto?

Ad aggiungersi a tale notizia, anche quella sulla sua positività al Coronavirus, è stata la diretta interessata ad annunciarlo via social, nella fattispecie su Instagram, laddove è molto seguita dai suoi followers. Le parole di Jasmine Carrisi sono state molto dirette, specificando di stare malissimo, ma al tempo stesso di essere fiduciosa, con l’augurio possa passargli presto. Anche il padre Al Bano ha confermato il Covid contratto dalla figlia, raccontando ai cronisti di Adkronos di come stesse attendendo la seconda dose del vaccino, quando in queste ore ha avvertito i sintomi tipici del virus.

Leggi anche: Jasmine Carrisi pubblica gli insulti ricevuti: la figlia di Albano sotto attacco

Lo stesso Al Bano si è poi detto preoccupato, in quanto sua figlia dovrà rimanere segregata per ovvi motivi, condizione non semplice per una ragazza di appena 20 anni. Il cantante ha poi invitato le persone a vaccinarsi per uscire dalla situazione attuale, in attesa possa Jasmine Carrisi riprendersi dopo quanto accaduto in queste ore.