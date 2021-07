Vite al Limite, Cillas Givens dai 330 kg alla trasformazione: ecco com’è oggi l’uomo FOTO

Vite al Limite, uno dei programmi più apprezzati del piccolo schermo, nel corso di nove stagioni ha raccontato le storie di moltissime persone in difficoltà per il loro peso, ma una ha decisamente colpito i telespettatori. Scopriamo di chi si tratta.

In onda dal 2012, Vite al Limite ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori grazie alle coinvolgenti e in alcuni casi anche commoventi storie dei pazienti del Dottor Nowzaradan che affrontano un percorso non di certo facile volto alla riduzione del loro peso a un livello più salutare.

La storia di Cillas Givens

Tra le storie che più ha coinvolto il pubblico da casa c’è indubbiamente quella di Cillas Givens, giovane 35ene nato Fairview in Oklaoma. Il ragazzo durante la presentazione a Vite al Limite ha avuto modo di raccontare la propria storia e confessare di aver sofferto molto dopo l’abbandono del padre e che in quell’occasione sfogò la sua frustrazione sul cibo tanto da arrivare a pesare 180 kili a soli 16 anni. Il suo peso, una volta arrivato nel programma in onda su Real Time era di 330 kg, una situazione tanto critica da costringere il chirurgo a ricoverarlo.

Il percorso di Cillas Givens a Vite al Limite

Dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi ma affrontato con grande tenacia da parte di Cillas, il giovane è riuscito a perdere 180 kili anche grazie supporto del dottor Nowzaradan. Durante i 12 mesi previsti da Vite al Limite, il 35enne è stato sottoposto al bypass gastrico arrivando a pesare 130 kg.

Cillas Givens oggi

Oggi Cillas è lontano dai riflettori del piccolo schermo ma continua a combattere la propria battaglia attraverso i social network dove racconta costantemente la sua storia e il suo difficile percorso fatto di tanti sacrifici ma anche di tanta forza di volontà. Givens continua ad essere molto fiero del risultato raggiunto e dagli scatti pubblicati sul suo profilo sembra essere riuscito a raggiungere una gran forma fisica e un ottimo stato di salute.