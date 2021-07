Gaetano Curreri in terapia intensiva: cosa è successo

Gaetano Curreri leader storico degli Stadio si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il cantautore noto nel mondo della musica per aver scritto anche testi famosi per artisti celebri ha avuto un malore nel corso di un evento a San Benedetto del Tronto un malessere che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Gaetano a quanto pare si è sentito male e per ora non si conoscono altri dettagli se non quello che è stabile e sottoposto a tutte le cure necessarie. A dare la notizia i membri del gruppo sulla loro pagina social dove hanno anche rivelato d seguire con attenzione gli sviluppi della situazione promettendo a chi li segue di condividere tutte le informazioni a loro disposizione.

Gaetano Currieri malessere sul palco: primi soccorsi

“Ciao a tutti: come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte” hanno condiviso i colleghi di Curreri sulla pagine ufficiale degli Stadio. Secondo quanto riportato d’alcuni presenti, e dal Corriere della sera il leader del gruppo si sarebbe accasciato in terra alla fine del concerto. Prossimo a cantare gli ultimi pezzi previsti in scaletta si sarebbe sentito male, i compagni appena compresa la situazione lo hanno subito soccorso e così alcuni medici presenti all’evento.

Poi è stata chiamata l’ambulanza e Curreri è stato portato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno dove attualmente si trova in terapia intensiva. Non è la prima volta che Curreri sta male: nel 2003 ha avuto un ictus senza riportare gravi conseguenze e nel 2019 ha avuto un malore superato in brillantemente. Per ora non sono state riferite le cause dell’accaduto ma l’artista è monitorato e seguito con attenzione.

Gaetano Curreri artista eclettico, collaborazioni importanti

Gaetano Currieri non è solo il leader degli Stadio, gruppo storico del panorama musicale italiano è un artista eclettico e completo, autore di brani famosi e vanta numerose collaborazioni soprattutto con artisti del calibro di Vasco Rossi. Appena 69 anni, d’origini siciliane è nato nel 1962 a Bertinoro un comune italiano della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna ha sempre lavorato nella musica, il suo debutto giovanile è infatti avvenuto nelle balere.

Molto giovane ha conosciuto Vasco Rossi e insieme hanno dato vita a brani unici oggi considerati dei capolavori della musica. Vasco e Gaetano sono unite da un’amicizia professionale ma anche umana, hanno realizzato moltissimi progetti insieme e sono considerati due colonne della musica. La notizia del malore di Gaetano ha lasciato tutti interdetti ma soprattutto ha sorpreso, l’attesa dell’arrivo di buone notizie è condivisa sui social da molti artisti vicini al cantautore.