Romina Carrisi, la confessione della figlia di Albano e Romina: cosa spunta la suo passato

Romina Carrisi finisce su tutti i giornali per aver confessato un’ esperienza particolare, vissuta tanto tempo fa quando si trovava negli Stati Uniti.

La ragazza in cerca di “normalità”

E’ la più piccola di Albano e Romina Power ma Romina Carrisi si è sempre dimostrata fortemente indipendente. La sua indole artistica ereditata dai genitori, l’ha portata ad intraprendere la strada della recitazione, della poesia e della fotografia. Ma anche a voler vivere esperienze nuove e un pò fuori dagli schemi.

La sua infanzia è stata caratterizzata da due avvenimenti bruschi e dolorosi: prima la scomparsa di sua sorella maggiore, Ylenia e poi il divorzio dei suoi genitori. Saranno state queste due ferite profonde a buttarla in una parentesi di sconforto e di insicurezza, dal quale però ne è uscita brillantemente, con forza e consapevolezza.

Nata a Cellino San Marco ma cresciuta negli Usa, la terra di sua madre, Romina Carrisi ha sempre dichiarato di trovare il suo doppio cognome ingombrante (Carrisi-Power) e per questo motivo ha sempre cercato di distaccarsi dalla luce abbagliante provocata dalla celebrità dei suoi genitori per costruirsi la sua vita da sola.

Romina Carrisi in uno Strip Club

Proprio questo argomento è stato tirato in ballo in questi giorni, attraverso un’intervista che Romina Jr ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano, durante la quale l’attrice ha confessato di aver lavorato in uno in uno strip club degli Stati Uniti.

“Non mi sono mai sentita una figlia di papà”, ha sottolineato Romina nell’intervista, aggiungendo di aver desiderato di vivere un’esperienza particolare, che finora non aveva mai svelato nei particolari. “Volevo vivere una straordinaria normalità. Semplicemente avevo bisogno di provare esperienze nuove, di tuffarmi in un mondo completamente sconosciuto. Ho osservato molto, mi sono divertita, ho fatto incontri assurdi”. In California, per esempio, ha conosciuto diverse star del cinema: “Ogni tanto arrivava Quentin Tarantino: gli piaceva una ragazza che somigliava molto ad Uma Thurman”.

Il racconto della piccola di Romina Power è stato arricchito di altri particolari avvincenti, come quello delle mance, che il manager tratteneva a lei e alle altre cameriere del locale, sue colleghe.

“Un tipo stron*issimo: una sera un cliente iraniano s’innamora di me e mi rifila mance da 100 dollari, così correvo in bagno e m’infilavo di nascosto le banconote negli stivali. A fine serata il capo mi disse: ‘Com’è che non hai tirato su manco dieci dollari?’. Io feci la faccia da svampita e me ne andai soddisfatta, con le banconote nello stivale”.