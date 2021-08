Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: la bellissima darà filo da torcere

In attesa di vedere dal prossimo autunno la nuova edizione del Grande Fratello Vip, spuntano i nomi dei possibili concorrenti. Tra questi potrebbe esserci una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Pronta per un altro reality

E’ nata a Los Angeles da madre americana e padre italiano ed è nota al pubblico per le sue apparizioni in Tv in programmi di successo, in primis Uomini e Donne e poi L’Isola dei Famosi. Avrete capito che si tratta di Soleil Sorge, la bellissima Influencer e aspirante attrice.

Soleil infatti, fin da bambina ha coltivato la passione per il mondo dello spettacolo, studiando recitazione in una prestigiosa scuola.

Soleil Sorge pronta per Grande Fratello Vip

La carriera televisiva di Soleil ha inizio in alcune emittenti locali di Roma, ma ovviamente è l’ esperienza a Uomini e Donne a darle la notorietà, quando vi partecipò come corteggiatrice di Luca Onestini. Quest’ultimo la scelse ma la loro storia d’amore naufragò poco dopo 6 mesi, in maniera anche piuttosto burrascosa.

La Sorge lasciò Onestini attraverso una lettera mentre lui era un concorrente proprio del Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice rivelò così i suoi problemi di coppia e si avvicinò all’ex tronista Marco Cartasegna. La sua avventura televisiva proseguì all’Isola dei Famosi del 2019, dove iniziò una storia d’amore con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. In questi giorni arriva la notizia di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione del reality di Signorini.

Anche lei da Uomini e Donne

A dare l’annuncio di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip ci ha pensato Davide Maggio. Il giornalista pugliese lo dà per certo dopo aver svelato anche la presenza di Tommaso Eletti, il fidanzato di Valentina a Temptation Island 2021.

Ma Soleil Sorge, non è l’unico volto di Uomini e Donne presente al Grande Fratello Vip. Pare infatti che ci sarà anche l’ex tronista Sophie Codegoni. “Questa è la fase più critica in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo.” Ha fatto sapere Alfonso Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni. E ha aggiunto: “Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto”

Sicuramente il carattere forte e deciso di Soleil non si farà notare e non ci resta che attendere l’autunno per assaporare le nuove dinamiche che si verranno a creare nella casa più spiata d’Italia.