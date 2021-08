Amici, Maria de Filippi perde colonna del cast: l’addio inaspettato

Il talent Amici di Maria De Filippi è una fucina di talenti e anche un crocevia di personalità artistiche che nascono e spiccano il volo. C’è chi rimane e c’è chi va. Questa volta a lasciare la scuola di Mediaset è una delle ballerine più talentuose e più amate dal pubblico.

La ballerina se ne va da Amici

Non è la prima volta che il cast di Amici vede fare le valigie ad uno dei suoi protagonisti: ha già vissuto questa esperienza con Andreas Muller, fidanzato della coach Veronica Peparini, ma anche con Lorella Boccia, la quale tra l’altro si è ritrovata conduttrice nel programma di Italia Uno Venus, con Mara Maionchi e Iva Zanicchi.

Recentemente è arrivato l’annuncio dell’addio al programma di un’altra ballerina. Si tratta di Giulia Pauselli che negli studi di Canale 5 non ha solo trovato la notorietà e il successo, ma anche l’amore, visto che come sanno i fan, è fidanzata con Marcello Sacchetta, ex concorrente del talent di Mediaset ed ex professionista di Amici 19.

Le parole di Giulia Pauselli

Giulia Pauselli durante un puntata di Amici su Prime Video, dove ha presenziato come ospite, chiacchierando con i suoi colleghi Andreas Muller e Umberto Gaudino, non ha esitato a svelare le sue prossime intenzioni sulla sua vita professionale. Giulia che è approdata nella scuola come allieva e poi vi è rimasta come professionista, proprio come molti altri ballerini dello show, ha ricordato con forte emozione la sua esperienza.

La Pauselli inoltre ha detto parole importanti che fanno intendere la volontà di un grosso cambiamento: “Sento di aver fatto tante cose per cui il mio percorso come ballerina penso che sia finito, tra virgolette. Per me Amici come professionista è il mio punto di arrivo. Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a poter lavorare qui dentro. Mi sento più andante verso desideri diversi, più maturi. Per quanto riguarda la Giulia ballerina ho fatto tutto quello che volevo fare e sono felice qua adesso”.

LEGGI ANCHE ———–>Giulia Pauselli senza veli in vasca | La ballerina di Amici esplosiva

Gli esordi di Giulia

Originaria di Firenze, Giulia Pauselli oltre che per la sua bravura, ha conquistato il pubblico anche per la sua bellezza. Si scrive alla scuola di danza del Teatro alla Scala di Milano all’età di 14 anni, per conseguire il diploma. Poco dopo arriva alla scuola di Amici, nel 2011, dove conquista la finale e ottiene un contratto di lavoro con la Complexions Contemporary Ballet di New York.

LEGGI ANCHE ———–>Pioggia di polemiche per Giulia Pauselli | Pubblico fuori controllo ad Amici Speciali

Da questo momento in poi Giulia ha ballato in importanti e celebri spettacoli, anche internazionali. Sicuramente mancherà tantissimo ai fan di Amici, che finora l’hanno seguita e sostenuta.