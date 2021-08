Roberto Farnesi, ve lo ricordate a Centovetrine? Com’era l’attore de Il Paradiso delle Signore

Oggi è Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore ruolo che negli ultimi anni ha aumentato la sua popolarità in modo esponenziale ma Roberto Farnesi è un attore di successo dalla carriera variegata. La recitazione gli ha dato la possibilità d’esprimere il suo talento, ma soprattutto interpretare ruoli in fiction divenute immediatamente famose lo ha confermato un’artista su cui puntare. Fascino non indifferente, vita privata a volte discutibile Roberto Farnesi prima d’approdare sul set de Il Paradiso delle Signore è stato uno dei protagonisti di Centovetrine.

Roberto Farnese da Centovetrine a Il Paradiso delle Signore: come è cambiato l’attore

Classe 1969 Farnesi è un artista completo, dopo aver studiato alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze ha intrapreso con successo quella di attore. Immediatamente si sono accorti del suo talento e tra un provino e l’altro è approdato a Centovetrine famosa soap made in Italy che è stata una buona palestra per molti giovani attori che oggi sono artisti riconosciuti. Nella soap, chiusa dopo alcuni anni di messa in onda e nonostante un seguito di pubblico riconosciuto, Farnesi ha dimostrato d’essere bravo, di piacere al pubblico e d’avere buone possibilità di crescita oggi confermate.

Dopo Centrovetrine, Le tre Rose di Eva e la partecipazione a Ballando con le stelle tutti impegni intervallati anche da importanti successi cinematografici Farnesi è approdato a Il Paradiso delle Signore interpretando un ruolo che gli si addice alla perfezione. In questi anni è stato anche protagonista del gossip, alcune sue storie d’amore hanno fatto discutere anche se solo in questi mesi l’attore ha deciso di presentare la sua nuova fidanzata che lo renderà padre per la prima volta.

Roberto Farnesi presto papà

52 anni appena compiuti Roberto Farnesi presto diventerà papà, l’attore che ha anche un rilevante seguito sui social ha reso di dominio pubblico la notizia condividendo uno scatto ironico dove si mostra con il pancione. Una cambiamento radicale per l’attore de Il Paradiso delle Signore che nonostante non abbia mai parlato di mettere su famiglia oggi è molto felice di quello che gli sta accadendo.

La giovane fidanzata Lucya Belcastro non è nota al mondo delle spettacolo, a quanto pare darà alla luce una femmina che con molta probabilità si chiamerà Mia salvo cambiamenti possibili dell’ultimo minuto. Il parto è previsto a fine Novembre e Farnesi è al settimo cielo: “Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento” ha dichiarato l’attore poco prima di sapere che presto diventerà genitore.